PSG ‍: Mbappé jusqu'en 2025, un accord olympique

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

L'avenir de Kylian Mbappé au PSG reste mystérieux. Depuis la passe d'armes entre le joueur et Nasser Al-Khelaifi l'été dernier, rien n'a avancé dans le dossier. En Espagne, une nouvelle rumeur annonce néanmoins sa prolongation d'un an au PSG...pour les JO.

Plus que jamais, en 2023, le club qui possèdera Kylian Mbappé à l'avenir sera très chanceux. L'attaquant du PSG ne cesse d'enfiler les buts depuis le début de saison : 15 en Ligue 1, 3 en Ligue des champions et 6 avec l'Equipe de France depuis août. Exceptionnel pour un joueur écarté par le PSG pendant la préparation. Il faut dire que Mbappé avait envoyé une lettre à son club pour annoncer qu'il ne voulait pas activer son option d'un an de contrat supplémentaire en juin 2024. Il serait donc libre sans prolongation d'ici-là. De quoi l'envoyer dans les bras du Real Madrid, au détriment du PSG. Un scénario de rêve pour les Merengues même si une rumeur étrange vient d'apparaître en Espagne.

Le Real Madrid attendra t-il encore un an pour Mbappé ?

En effet, le site Fichajes table sur une arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid au mieux en 2025. Selon eux, le prodige français va prolonger son contrat au PSG pour une saison supplémentaire. Un accord pourrait être trouvé avec le PSG dans le but de disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024. Un plan qui n'effraie pas le Real Madrid selon Fichajes puisque Florentino Perez se serait fait à l'idée d'attendre 2025 pour signer Mbappé.

Tout d'abord, le Real Madrid possède déjà un bel effectif offensivement avec Jude Bellingham, Vinicius ou Rodrygo. Mais, surtout, 2025 est l'année idéale pour débuter une nouvelle ère au Real. Le club inaugurera le stade Bernabeu entièrement rénové, Florentino Perez débutera sans doute sa dernière saison comme président des Merengues. Enfin, c'est à ce moment que le Real compte rapatrier Zinédine Zidane pour remplacer Carlo Ancelotti. Ce serait quand même un vrai coup de tonnerre alors que les autres médias espagnols tablent sur un transfert de Mbappé au Real Madrid dès 2024.