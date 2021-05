PSG : Mbappé d'accord pour 1 ou 2 ans de plus ?

Dans : Kylian Mbappé, PSG.

Meilleur joueur de la saison 2020-2021 en Ligue 1, Kylian Mbappé a évoqué son avenir, mais l'attaquant du Paris Saint-Germain ne prolongera pas pour une éternité.

L’attaquant du PSG a posé ses conditions pour rester à Paris, alors que les négociations autour de sa prolongation s’éternisent. « Je veux sentir que l'on part avec une équipe pour faire quelque chose (en Ligue des champions). Ensuite, à nous de montrer ce qu'on sait faire. [...] On discute avec le club, on va voir ce qu'il va se passer » a notamment expliqué l’attaquant du PSG, qui ne prolongera que s’il a l’assurance d’évoluer au sein d’une équipe très compétitive. En ce sens, la pression est totale sur l’Emir du Qatar, Leonardo ainsi que Nasser Al-Khelaïfi. D’autant que dans les colonnes de L’Equipe, le journaliste Hugo Delom a confirmé la tendance en expliquant que l’avenir de Kylian Mbappé dépendait principalement du mercato estival du PSG.

« Mbappé va donc observer la campagne de recrutement de Leonardo. Dans tous les cas, et il ne s'en cache pas, en cas de prolongation, elle sera courte (un ou deux ans). Un chapitre s'est refermé dimanche dans le froid breton. Un autre s'ouvre mercredi à Clairefontaine avec les Bleus. Mais quel sera le prochain ? » glisse le quotidien national, histoire de rappeler que le Paris Saint-Germain a les cartes en main et que Kylian Mbappé est prêt à prolonger son contrat, à condition d’obtenir les garanties sportives qu’il exige. Dans le cas où l’international français serait d’accord pour rester, les deux parties devront ensuite se mettre d’accord sur la durée de la prolongation. Et pour cause, Kylian Mbappé ne veut pas resigner un contrat longue durée tandis que logiquement, le PSG espère se couvrir pour plusieurs années en faisait signer à Kylian Mbappé un bail de trois ans, au minimum. Le jeu des négociations va se poursuivre dans les semaines à venir en attendant, ou pas, une issue positive.