PSG ‍: Mbappé copie Cristiano Ronaldo, et ça marche

Pour beaucoup d'observateurs, Kylian Mbappé est le profil type du joueur parfait. Techniquement, mentalement, physiquement, il possède peu de failles. Le mérite en revient sans doute à sa préparation, notamment un régime strict qu'il suit à la sauce Cristiano Ronaldo.

Et si les matchs se gagnaient au petit-déjeuner ? C'est ce que pense Kylian Mbappé en tout cas. L'attaquant du PSG est préparé depuis son plus jeune âge pour réussir dans le football. Il semble maîtriser tous les aspects du joueur de haut niveau et cela comprend bien sûr la préparation invisible. A l'instar d'un Cristiano Ronaldo, Mbappé est très attentif au contenu de son assiette. Son célèbre « bien manger, bien dormir » asséné après le revers contre le Bayern en février dernier n'était pas du vent. Le média culinaire Mui Kitchen a détaillé le menu quotidien concocté par Mbappé.

Œufs et flocons d'avoine, l'idéal pour marquer des buts

Le gamin de Bondy mise tout sur un bon petit-déjeuner. Deux aliments doivent y figurer : les œufs et les flocons d'avoine. Le premier permet une bonne croissance cellulaire et une bonne réparation des tissus. De quoi récupérer plus facilement des blessures. Le second dans une tasse avec des pommes apporte de l'énergie sans un apport glycémique trop important. L'alimentation de Mbappé ne s'arrête pas là car le joueur français organise sa journée autour de six repas ! Outre le petit-déjeuner, il prend une collation matinale, le déjeuner, une collation en milieu d'après-midi, un dîner et une collation en soirée.

Dans ces repas, Mbappé favorise des aliments comme les noix, le riz, le poisson, les œufs et les produits laitiers. De quoi le tenir à l'écart des blessures au maximum et lui apporter des protéines en grande quantité. Pour compléter cette belle assiette, le joueur du PSG pense aussi à faire des bains thermaux et des massages quotidiens. Pour cette seconde activité, il use d'éléments comme la boue, le sable, le plancton ou les algues. Rien n'est inutile pour durer dans le métier de footballeur et rester au top pendant de nombreuses années. A l'image de son idole Cristiano Ronaldo, Mbappé l'a bien compris.