PSG ‍: Mbappé au Bayern, son clan est mort de rire

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

L'avenir de Kylian Mbappé fait toujours autant parler, mais le fait de voir des clubs comme le Bayern Munich ou Liverpool se placer pour griller tout le monde n'inquiète personne chez les proches du dossier. Ni le PSG, ni le Real Madrid, ni le clan Mbappé.

Kylian Mbappé en fin de contrat au mois de juin prochain, cela en prend la direction. En revanche, en ce qui concerne son avenir, c’est pour l’heure impossible à déterminer. Le Real Madrid a clairement le statut de favori pour l'accueillir, tant l’attaquant français en rêve depuis des années. Cela même s’il a snobé à au moins deux reprises la possibilité qui lui tendait les bras de jouer pour les Merengue, dont sa dernière prolongation en 2022 qui reste encore en mémoire de Florentino Pérez. Tout est donc envisageable pour son avenir, surtout que le PSG rêve de s’asseoir autour d’une table pour le convaincre de continuer l’aventure à Paris, où il peut entrer dans l’histoire en devenant le plus grand joueur de l’histoire du club, et peut-être le premier à y soulever la Ligue des Champions.

Mbappé, le Bayern Munich y croit

Et pourtant, son statut de joueur bientôt libre fait rêver, et pas seulement à Paris ou à Madrid. En effet, ces derniers jours, les noms de Liverpool et du Bayern Munich sont revenus sur le devant de la scène, Thomas Tuchel s’amusant même de cette rumeur. Selon Sport1, les dirigeants bavarois étudieraient pourtant sérieusement la moindre possibilité si elle venait à se présenter dans les prochains mois.

Toutefois, le voir signer en Bundesliga ou en Premier League est totalement impensable, et le Real Madrid ne s’inquiète pas du tout de cette possibilité. Selon Defensa Central, média proche de la direction du club, il n’y a absolument zéro crainte de voir Kylian Mbappé aller chez les Reds ou au Bayern cet été. Les deux seules destinations possibles sont bien le PSG ou le Real, et cette information viendrait même du clan Mbappé en personne, qui a tenu à faire savoir qu’il y avait une finale à deux pour récupérer le champion du monde 2018. Et pas à 4. D’autant plus que, sur le plan financier, Liverpool et le Bayern ne sont pas considérés comme suffisamment armés, surtout par rapport au Paris SG version Qatar, ou au Real Madrid qui pourrait se saigner comme jamais pour le faire signer.

En tout cas, la menace d’un départ inattendu dans un autre club n’est pas un véritable souci, que ce soit pour le Real Madrid ou même le PSG, qui suit surtout le club espagnol du regard pour essayer d’éloigner une nouvelle fois sa pépite tricolore.