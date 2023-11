PSG ‍: Le Real Madrid lâche une première offre pour Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Alexis Rose

Encore et toujours en fin de contrat à l’issue de cette saison au sein du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé voit le Real Madrid préparer l'offre qui le fera changer de maillot.

Le Real Madrid ne lâche pas l’affaire avec Kylian Mbappé. Déjà en course pour signer la star française en 2017, l’année où il a signé au PSG pour plus de 100 millions d’euros après sa saison de la révélation à Monaco, le club espagnol est toujours en course pour récupérer le Français. En quête d’un buteur de renom pour remplacer Karim Benzema, parti en Arabie Saoudite l’été dernier, le Real attend la potentielle arrivée de Mbappé avec une grande impatience. Et celle-ci pourrait arriver bien plus vite que prévue, vu que Mbappé sera libre à l’issue de son contrat courant jusqu’en juin prochain. Dans deux mois, le champion du monde 2018 sera d’ailleurs libre de signer un bail dans n’importe quel club, et ça le Real l’a bien compris.

Le Real prépare un contrat de 35 ME pour Mbappé

C’est donc pour cette raison que Madrid prépare déjà son offensive pour faire venir Mbappé. En effet, selon les informations d’El Chiringuito, les Merengue s’apprêtent à proposer un contrat en or à Mbappé avec un salaire de 35 millions d’euros par saison. Mbappé deviendrait alors logiquement le joueur le mieux payé de l’effectif du Real, loin devant Modric, Kroos ou Vinicius. Florentino Perez est prêt à faire ce gros effort financier pour réaliser son rêve de voir Mbappé au Stade Santiago-Bernabéu sous le maillot du Real Madrid.

Le PSG ne compte pas lâcher Mbappé

Si cela reste une possibilité, le départ de Mbappé au Real est encore hypothétique. Car même s’il ne discute pas encore d’une prolongation avec ses dirigeants, l’attaquant de 24 ans sait que Nasser Al-Khelaifi fera son maximum pour conserver l’atout principal du projet parisien pour les années à venir. Autant dire que le PSG pourrait offrir un bien meilleur contrat que le Real à Mbappé pour que ce dernier reste encore un peu au Parc des Princes pour le grand bonheur des suiveurs de la Ligue 1. Mais en attendant, la rumeur menant Mbappé au Real va reprendre de plus belle…