PSG ‍: Le clash avec Mbappé, Moffi avoue avoir perdu ses nerfs

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Même si Nice est 2e de Ligue 1, Terem Moffi ne vit pas forcément un super début de saison. Son principal fait d'armes aura été de planter un doublé contre le PSG lors du succès niçois au Parc (3-2). Mais, c'est surtout sa prise de bec avec Mbappé qui a été retenue ce soir-là.

Quand on regarde Kylian Mbappé droit dans les yeux sur un terrain, c'est souvent positif pour un joueur. Terem Moffi fait partie de ces joueurs-là d'un point de vue sportif. Le Nigérian, convoqué avec les Super Eagles pour les éliminatoires du Mondial 2026, doit presque toute sa sélection à sa venue au Parc des Princes. Auteur de 3 buts seulement depuis le début de saison, Moffi en a marqué deux d'entre eux au PSG le 15 septembre dernier. Au-delà de son doublé plein d'autorité, il avait marqué les esprits par sa confrontation avec Kylian Mbappé. Le Français n'avait pas aimé la célébration provocante du Nigérian devant le public du Parc sur son second but de la soirée.

Moffi reconnaît avoir perdu son sang-froid à Paris

Moffi avait retiré son maillot pour le présenter au public parisien, à la manière d'un Fekir contre Saint-Etienne en 2017. Mécontent de son attitude, Mbappé est allé l'interpeller juste après. Deux mois plus tard, la tension est bien retombée entre les deux hommes comme le confirme Moffi. Interrogé par le rédacteur en chef du site nigérian Soccernet, l'attaquant niçois a fait un petit mea culpa concernant l'incident avec Mbappé.

🧐 La réaction de Kylian Mbappé sur le 3e but des Niçois, agacé par la célébration de Terem Moffi. #PSGOGCN pic.twitter.com/z3TbPrNlkW — Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 15, 2023

« Oui évidemment, j’ai fait un bon match. Ce qui s’est passé appartient désormais au passé. Je n’aime pas en parler mais oui vous savez, dans des matchs comme celui-ci, parfois on perd son sang-froid et des merdes arrivent », a t-il indiqué pour analyser son comportement du Parc des Princes et celui de son adversaire parisien. Une manière comme une autre de clore la polémique pour Moffi, du moins jusqu'au prochain Nice-PSG.