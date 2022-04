PSG : Kylian Mbappé demande la tête de Sergio Ramos

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé peut-il réellement faire l'équipe du PSG pour les saisons à venir s'il venait à prolonger ? Le média espagnol Cuatro affirme que ça y ressemble beaucoup.

Après avoir demandé, il y a deux ans de cela, aux dirigeants parisiens de faire un recrutement digne d’un club qui veut remporter la Ligue des Champions, Kylian Mbappé pensait bien avoir été écouté l’été dernier avec l’arrivée de joueurs comme Donnarumma, Messi, Sergio Ramos, Wijnaldum ou Hakimi. Malgré cela, le PSG s’est copieusement planté avec une élimination contre le Real Madrid en dépit d'une double confrontation globalement dominée, du moins jusqu’à ce que Karim Benzema ne frappe trois fois. Et si ce revers inattendu permettait au Paris SG et à son attaquant français de mettre un grand coup de balai dans un vestiaire complètement hors des réalités ? Pour Mbappé, s’il y a une petite chance de le voir prolonger en fin de saison, c’est uniquement en envoyant des messages forts pour l’avenir, afin de construire au PSG une équipe capable de franchir de nouvelles étapes avec la volonté de tirer dans le même sens.

Mbappé vote Zidane et balaye Pochettino

Ce jeudi, la chaine espagnole Cuatro se penche sur ce qui peut justement faire basculer la balance du côté du Paris SG, alors que le Real Madrid reste persuadé que l’international français va signer chez lui. Les propositions financières passent d’emblée au second plan, tant Mbappé n’a aucun doute que le Qatar lui fera l’offre qu’il voudra à ce niveau s’il désirait réellement rester dans la capitale française. En ce qui concerne la future organisation, si l’ancien monégasque n’a pas le désir de « choisir » le futur directeur sportif, il a en revanche son mot à dire en ce qui concerne l’entraineur. Mauricio Pochettino ne parvient pas à dompter son groupe, et trop de dilettantisme a été observé pour que l’Argentin garde la main la saison prochaine. Mbappé rêve de voir Zinedine Zidane sur le banc de touche, lui qui serait le meilleur entraineur pour faire gagner et lui permettre de progresser encore. Encore faut-il que « ZZ » soit convaincu par le projet parisien, alors que l’équipe de France pourrait lui tendre les bras à la fin de l’année, après la Coupe du monde au Qatar.

Sergio Ramos et 3 autres joueurs à la porte

Concernant l’effectif, c’est aussi là que tous les regards sont tournés et le PSG compte bien écouter les prérogatives de Kylian Mbappé. Il y a par exemple, selon la Cuatro, plusieurs joueurs qui n’ont plus leur place non seulement dans l’équipe parisienne, mais tout simplement dans l’effectif. A commencer par Sergio Ramos, qui a toujours été un adversaire valeureux contre Mbappé par le passé, mais a fortement déçu cette saison au PSG. Le voir continuer n’a aucun sens pour le « kid de Bondy », qui voit l’ancien du Real Madrid prendre la porte cet été, tout comme Mauro Icardi, Leandro Paredes et Georginio Wijnaldum. Un coup de balai dans lequel Neymar et Lionel Messi ne sont pas concernés. Le Brésilien et l’Argentin ne sont pas jugés comme indispensables, ni par Mbappé, ni par les dirigeants qataris, mais ils ne seront pas poussés dehors, leur apport au niveau de l’image étant assez énorme, tout comme il est impossible d’écarter la possibilité que leur saison prochaine sera peut-être plus convaincante sur le plan sportif. En tout cas, le PSG est au courant, Kylian Mbappé pose ses conditions pour un avenir parisien.