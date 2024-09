Mbappé vire Vinicius du Real Madrid

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Situation tendue au Real Madrid, où Vinicius Junior envisage de plus en plus de claquer la porte du club. Le racisme en Espagne et l'arrivée de Kylian Mbappé ont tout chamboulé.

Doucement mais surement, Vinicius Junior prépare sa sortie du Real Madrid. Plusieurs problèmes de taille lui font considérer une suite de carrière loin du club qui l’a récupéré très tôt de Flamengo, alors qu’il n’avait même pas 18 ans. Devenu un taulier du club espagnol et un joueur décisif notamment en Ligue des Champions, le Brésilien estime être dans une situation difficile.

Il y a tout d’abord la situation en Espagne, où il s’estime particulièrement ciblé par les supporters adverses à chaque déplacement en Liga. Si cela reste du chambrage ou des sifflets, Vinicius Junior est capable de s’en accommoder même s’il ne comprend pas cet acharnement à son encontre. En revanche, les débordements racistes sont de plus en plus nombreux, et l’inaction de la Liga et des arbitres pour faire stopper les matchs et sanctionner les spectateurs auteurs de ces méfaits l’agace au plus haut point. Il l’a d’ailleurs dit clairement à la presse en demandant à ce que la candidature de l’Espagne pour la Coupe du monde 2030 soit réétudiée si le problème du racisme n’était pas mieux géré que cela dans la péninsule.

Un élément de poids qui fait que, malgré l’insistance du Real Madrid, il n’a toujours pas prolongé un contrat qui l’emmène jusqu’en juin 2027. Il y a encore le temps, mais le fait qu’il souhaite aviser avant de signer un nouveau bail signifie qu’il pourrait se retrouver en position de force prochainement au sujet de son avenir.

Vinicius mal à l'aise avec Mbappé

L’autre point problématique est clairement lié à l’arrivée de Kylian Mbappé, affirme Francisco Gonzalez, journaliste pour Todo Fichajes. Malgré les messages rassurants dans les médias ou sur les réseaux sociaux, les deux hommes ne parviennent pas à s’entendre sur le terrain, notamment en ce qui concerne le positionnement. Le Français ne se sent pas à l’aise dans l’axe et se retrouve souvent dos au jeu, confronté à deux adversaires et sans position de tir qu’il affectionne. De son côté, Vinicius Junior voit souvent Mbappé empiéter sur son territoire, et craint que Carlo Ancelotti ne finisse par expérimenter une nouvelle tactique qui conviendrait mieux à l'ancien du PSG.

Et l’arrivée de Mbappé pourrait donc tout changer dans une autre perspective. Maintenant que le Français est là, et que son goût pour l’aile gauche est connu, un départ de Vinicius Junior ne serait pas jugé comme aussi dramatique qu’il y a un ou deux ans. Ainsi, le Brésilien est persuadé que le Real Madrid le laissera partir si un club met 150 millions d’euros sur la table. Une fenêtre de tir qui fait saliver l’Arabie Saoudite, qui est déjà passé à l’action cet été par le biais d’Al-Hilal, qui a tenté de le convaincre de signer pour un milliard d’euros sur cinq ans. Une offre similaire dans un an pourrait bien faire mouche si la situation ne s’améliore pas, à moins que Carlo Ancelotti ne trouve encore le remède miracle pour gagner tout en mettant tout le monde d’accord cette saison.