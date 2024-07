185 euros le maillot, le Real Madrid abuse avec Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Eliminé de l'Euro avec l'équipe de France, Kylian Mbappé est passé en mode Real Madrid puisque le club merengue a mis son maillot en vente. Le prix est vertigineux, mais n'empêche pas son succès.

L’époque où les supporters du Real Madrid brulaient le maillot de Kylian Mbappé est oubliée. Désormais, ils vont se l’arracher. Au lendemain de l’élimination de la France de l’Euro 2024, face à l’Espagne qui plus est, le club merengue a annoncé la mise en vente des tenues officielles pour la saison 2024-2025, comprenant celle de la superstar des Bleus. Le joueur, qui ne fait plus partie de l’effectif du PSG depuis le 1er juillet dernier, a vu le club espagnol lui attribuer le numéro 9, ce qui permet ainsi la mise en vente des tenues. En ce qui concerne le maillot classique, il est désormais possible de l’acheter contre 120 euros en adulte, et cela monte jusqu’à 170 euros pour la version authentique, c’est à dire avec la même qualité de fabrication que celle portée par les joueurs pendant les matchs. Et pour ceux qui sont attachés aux détails, avec les patchs Liga ou Ligue des Champions, le prix total peut grimper à 185 euros. Un prix tout de même très élevé, alors que les clubs européens limitent en général le prix du maillot authentique à 150 euros, ce qui représente déjà un petit investissement pour le commun des mortels.

Plus d'un mois de retard pour les produits Mbappé

Mais cette mise à prix à 170 euros n’empêche pas les socios de foncer dessus, et ce partout dans le monde. En effet, peu de temps après l’ouverture de la vente du maillot numéro « 9 » de Kylian Mbappé, le Real Madrid a fait passer le message qu’il y aurait du retard de la livraison dans toutes les commandes comprenant des articles avec Mbappé. Ceci en raison de la demande anormalement élevée et qui pourrait repousser de 4 à 6 semaines les délais habituels. Voilà qui n’est pas anodin car, en dehors des maillots achetés dans la boutique et qui seront encore disponibles, de nombreux supporters de la Maison Blanche n’auront donc pas reçu la précieuse tenue au lancement de la saison 2024-2025. Même si l’ancien joueur du PSG va recevoir un salaire astronomique de la part du Real Madrid, Florentino Pérez peut se frotter les mains de ces premières nouvelles d’engouements au niveau du merchandising. Cela garantit de grosses recettes, et rappelle surtout que, malgré sa saison moins convaincante et son Euro en demi-teinte, Mbappé fait toujours rêver au Real Madrid.