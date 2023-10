Mbappé roi de la nuit, Daniel Riolo n'aurait pas du le dire

Dans : Kylian Mbappé.

Par Adrien Barbet

Toujours très présent dans l'actualité du football français, Kylian Mbappé a récemment été pointé du doigt concernant sa vie privée et ses sorties nocturnes. Si le Français est très critiqué, le directeur national de l'UNSS souhaite que sa vie privée soit protégée.

Fantomatique contre Newcastle en Ligue des Champions, Kylian Mbappé vient de réaliser un deuxième match sans être décisif, alors qu'il l'avait systématiquement été lors des 16 derniers matchs. Le buteur de 24 ans est sous le feu des critiques à cause de rumeurs sur son hygiène de vie, lui qui demandait il y a encore quelques mois à ses coéquipiers de « bien manger » et de « bien dormir ». Mais Daniel Riolo a lâché une grosse bombe en expliquant que l'international français était très présent, lors de soirées nocturnes dans la capitale. Alors que beaucoup se posent des questions sur sa vie privée, Olivier Girault est monté au créneau pour défendre le capitaine de l'équipe de France dans l'émission les Grandes Gueules du Sport sur la radio RMC en expliquant que c'est seulement lorsqu'il est moins performant que Mbappé est critiqué sur sa vie extra-sportive.

La médiatisation de la vie privée de Mbappé, il en a marre

🗣💬 Ce qui me gêne, c'est l'association entre ta vie extra-sportive et les résultats. Critiquer Mbappé, oui, mais faut être censé. Pourquoi serait-il plus jugé que les autres ?"@giraultolivier1 fustige les reproches sur Mbappé et sa vie extra-sportive récemment décriée. pic.twitter.com/3U8sfUTKZr — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) October 8, 2023

« Ce qui me gêne, c'est l'association entre ta vie extra-sportive et les résultats. Tout de suite quand il est moins performant, on va regarder ce qu'il fait à l'extérieur. S'il avait mis 4 buts, on ne se poserait pas la question. Critiquer Mbappé, oui, mais faut être censé. Pourquoi serait-il plus jugé que les autres joueurs du championnat ? C'est trop facile. On attend une boulette mais c'est un être humain » a déclaré le directeur national de l'Union nationale du sport scolaire qui estime qu'il ne faut pas jeter la pierre à l'attaquant du PSG, sous prétexte qu'il a été décevant lors d'un match et ne pas oublier qu'il est encore assez jeune et que sa vie privée, bien qu'elle soit désormais publique, reste celle d'un jeune parisien de 24 ans. Kylian Mbappé aura l'occasion de faire taire les critiques lors du déplacement contre le Stade Rennais durant la huitième journée de la Ligue 1.