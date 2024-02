Mbappé, racisme et starlette, Daniel Riolo n'en peut plus

Dans : Kylian Mbappé.

Par Adrien Barbet

Victime d'une grossière faute de la part de Lilian Brassier lors du 1/8e de finale de la Coupe de France entre le Stade Brestois et le PSG, Kylian Mbappé a évité le pire. Cela n'a pas empêché la polémique peu glorieuse de gonfler sur les réseaux.

À la 68e minute, alors que Brest venait de réduire le score, Lilian Brassier a été coupable d'un tacle violent sur Kylian Mbappé. Le défenseur a été logiquement exclu pour un deuxième carton jaune, tandis que la cheville de l'attaquant parisien a bien tourné. Heureusement pour le Paris Saint-Germain, le joueur de 25 ans s'est vite relevé et a pu terminer le match. Lilian Brassier a été par la suite la cible de nombreuses critiques et insultes sur les réseaux sociaux. Y compris des messages racistes assez terribles. En voulant le défendre, un compte supporter des Ty' Zefs s'y est pris de la pire des façons : « Soutien à Lilian Brassier qui reçoit une vague de haine pour avoir fait tomber la starlette Mbappé. » Daniel Riolo est immédiatement monté au créneau et s'est insurgé de la réaction des deux parties.

Daniel Riolo s'en prend aux supporters extrémistes

Tu vois ça c’est quand la connerie répond à la connerie… le harcèlement est stupide et le « faire tomber la starlette aussi » voilà ! Le monde de l’extrême le monde du clubisme debile … — Daniel Riolo (@DanielRiolo) February 8, 2024

« Tu vois ça, c’est quand la connerie répond à la connerie. Le harcèlement est stupide et le "faire tomber la starlette aussi" voilà ! Le monde de l’extrême le monde du clubisme débile » a répondu le consultant sur X (ex-Twitter). Lucide, Lilian Brassier a reconnu avoir commis un mauvais geste et s'est excusé en zone mixte. « Je m'en veux. J’espère pour lui qu'il n'y a rien de grave. Ça fait partie du foot, j'ai voulu intervenir sur le ballon mais malheureusement j'ai raté » a concédé le joueur de 24 ans, qui a fait son mea culpa. Lilian Brassier a reçu plusieurs commentaires racistes, que dénonce Daniel Riolo, tout en reprenant les supporters trop extrêmes, des deux camps. Le mauvais côté du football, où une faute, même grossière, engendre des débats mêlant racisme, haine et dénigrement. Ce côté supporter son club à tout prix en allant enfoncer l'autre, est quelque chose que le consultant de l'After Foot a beaucoup de mal à comprendre, même si les réseaux sociaux aident surtout à enflammer les débats.