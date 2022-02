Mbappé pose avec un maillot blanc, alerte à Madrid

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Du côté du Real Madrid, avant même les deux matchs de Ligue des champions contre le PSG, on est obsédé par Kylian Mbappé. Au point même de saisir toutes les occasions de s'emballer.

Chaque matin, Josep Pedrerol et ses collègues se réveillent avec l’angoisse de savoir si c’est le bon jour pour l’annonce de la décision de Kylian Mbappé concernant son avenir au Paris Saint-Germain ou ailleurs. Et même si l’attaquant français a clairement et fermement fait savoir qu’il ne dirait rien avant que le PSG et le Real Madrid se soient affrontés en Ligue des champions, l’équipe d’El Chiringuito est en alerte permanente et prête à dégainer son célèbre « tic-tac ». La preuve, ce jeudi, une annonce commerciale du club français a soudainement attiré les journalistes espagnols pour une raison qui est tout de même assez stupéfiante. En effet, peu après 9 heures, le PSG et Nike Jordan ont mis en ligne les photos destinées à présenter le 4e maillot que Lionel Messi, Neymar et les autres footballeurs parisiens porteront durant cette deuxième partie de la saison 2021-2023. Et pour les médias madrilènes, la seule chose digne d’intérêt est que Kylian Mbappé pose avec un maillot…blanc, tout comme l’est celui du Real Madrid.

Mbappé avec un maillot blanc, tic-tac à Madrid !

👀 MBAPPÉ, TOTALMENTE DE BLANCO



👉 Ojo a la nueva cuarta equipación del PSG… ¿LE QUEDA BIEN? 🐢 TIC TAC pic.twitter.com/KmZN0lnCWw — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 10, 2022

Et aussitôt, El Chringuito a signalé tout cela via Twitter. « MBAPPÉ, TOUT BLANC Attention au nouveau quatrième kit du PSG… EST-CE QUE ÇA VA ? TIC TAC », a lancé le compte de la célèbre émission animée par Josep Pedrerol, lequel s’est engagé à quitter son poste si Kylian Mbappé ne signait pas au Real Madrid la saison prochaine. Bien évidemment, tout cela est à prendre avec malice, la perche tendue étant un peu grosse. Cependant, des internautes ont, eux, fait remarquer une autre chose, c'est l'attitude de Lionel Messi lors de ces photos. En effet, la Pulga est lui sous contrat avec Adidas, et afin de pouvoir participer à cette séance avec Nike, le joueur argentin a caché ses pieds pour que l'on ne voit pas publiquement qu'il portait des Nike Jordan à cette occasion. Il est vrai que la marque aux trois bandes verse 20 millions d'euros à Leo Messi chaque année, de quoi justifier cette attitude.