Mbappé oui ou non, El Chiringuito tente un coup osé

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé est toujours un joueur du PSG malgré sa situation contractuelle bancale. Le Real Madrid pourrait l'accueillir dès cet été même si les chances de le voir en Espagne restent minces.

Le PSG connait un début de saison mouvementé. Les résultats ne suivent pas forcément en Ligue 1 malgré de belles choses montrées collectivement. Luis Enrique demande de la patience et a dû gérer des dossiers complexes depuis son arrivée. Le plus gros étant celui de Kylian Mbappé. Pendant de longues semaines, l'ancien coach du Barça faisait sans le champion du monde français. Finalement, Mbappé a été réintégré pour des raisons qui sont encore bien floues. Car publiquement, le PSG a toujours indiqué que soit Mbappé prolongerait, soit il serait vendu dès cet été. Pourtant, le Real Madrid n'est plus aussi confiant qu'avant pour recruter l'ancien de Monaco.

Mbappé, le Real Madrid fait durer le suspense

Kylian Mbappé veut se concentrer sur le terrain. Buteur à Toulouse, il se projette sur le reste de la saison. Pourtant, le PSG veut éclaircir sa situation au plus vite. Il se dit qu'une offre du Real Madrid pourrait finir par tomber dans ces derniers jours de mercato. Le club merengue se fait toujours aussi discret sur le cas Mbappé et joue la montre. La volonté première du Real était bien de récupérer le joueur de 24 ans libre l'été prochain. Mais la confiance ne règne pas forcément entre les Espagnols et le clan Mbappé. S'il ne croit plus forcément en une arrivée du capitaine de l'équipe de France cet été à Madrid, Josep Pedrerol, célèbre présentateur de l’émission El Chiringuito, a néanmoins indiqué avoir contacté la Casa Blanca par téléphone.

Mbappé à Madrid, impossible n'est pas PSG

Le journaliste a demandé à différetnts responsables du Real Madrid s’il était réellement impossible de voir Mbappé arriver à Madrid cet été. « Personne n’a dit que c’était impossible », voici la réponse qu'il a eue par différents interlocuteurs sur le sujet. Pas de quoi donc calmer les rumeurs concernant un transfert de Mbappé dès cet été vers Santiago-Bernabeu. En tout cas, les Espagnols semblent se jouer de la situation et prendre un malin plaisir à faire durer le suspense, histoire aussi de faire durer un feuilleton débuté en juin et qui s'achèvera le 1er septembre. Avant probablement de repartir de plus belle tant que Kylian Mbappé n'aura pas prolongé au PSG ou pris la parole pour en dire plus sur ce qu'il fera en 2024.