Guerre en Israël, Kylian Mbappé muet, Gilles Verdez le comprend

Par Guillaume Conte

La guerre entre Israël et la Palestine sévit encore plus fort depuis désormais six jours. En France, les politiques ont vivement réagi, mais ce n'est pas le cas dans le monde du football par exemple. Kylian Mbappé a même été interpellé sur le sujet par Cyril Hanouna.

L’actualité dans le monde tourne autour du conflit israélo-palestinien, et un degré de violence qui a connu une nouvelle escalade dramatique ces derniers jours. Cette guerre brutalement relancée par des massacres de civils israéliens par des assaillants palestiniens, a provoqué en réponse des bombardements incessants de l’état hébreux sur la bande de Gaza. Le bilan fait déjà état de plus de 1000 morts de chaque côté, avec 10.000 blessés et des dizaines de milliers de populations déplacées ou sans abri. Une situation terrible qui provoque bien évidemment des réactions en France, dans le monde politique en premier lieu. Mais pour le moment, le monde du football ne réagit pas vraiment à cette funeste actualité, ce qui a eu le don d’interpeller Cyril Hanouna. L’animateur de TPMP a demandé à ses chroniqueurs pourquoi une star mondiale du football comme Kylian Mbappé, n’avait pas condamné les actions du Hamas, la branche armée de la Palestine, et les massacres perpétués en Israël.

"Mbappé joue au PSG, le club du Qatar"

"Kylian Mbappé ne peut pas se permettre ça !"



Lynchage, menaces, pressions, … : Les personnalités doivent-elles réagir à la guerre en Israël ? Les chroniqueurs débattent dans #TPMP pic.twitter.com/GwgvUVuENo — TPMP (@TPMP) October 11, 2023

Un sujet délicat, et c’est précisément cela qui empêche l’attaquant du PSG et de l’équipe de France d’apporter son soutien aux victimes de cette guerre selon Gilles Verdez. « Kylian Mbappé, il joue au PSG. Le PSG, c’est le club du Qatar, donc ce n’est pas facile politiquement. Ensuite, Mbappé est suivi par des dizaines de millions de gens. S’il fait un message, il va avoir des millions de messages disant qu’ils ne sont pas d’accord avec cela. Et Kylian Mbappé ne peut pas et ne veut pas se permettre ça. Il a peur. Je ne justifie pas, j’explique. Il y a un clivage et je pense que ces gens-là veulent être consensuels et se méfient du clivage. Ils ont peur des réactions sur les réseaux sociaux. Je ne défends pas mais j’explique les réticences que j’entends aussi, qui sont celles des Musulmans. Il faut condamner ces actes, mais ils ne le font pas. Les joueurs de foot sont peu là dans ces moments », a expliqué l'ancien journaliste du Parisien Gilles Verdez, persuadé que Kylian Mbappé, qui a été pris en exemple lors de cette émission, mais aussi les autres personnalités sportives du pays, ne vont pas prendre la parole autour de ce conflit. Chez les chroniqueurs de TPMP, sans demander une prise de position jugée délicate, l’idée de voir les grands sportifs ou les artistes du pays envoyer un message de paix a été émise, même si pour le moment, il n’y a pas eu beaucoup d’échos en ce sens dans l’hexagone.