Mbappé n'est pas un menteur, Madrid a peur

Les propos de Kylian Mbappé concernant sa quête éventuelle du record de buts sous le maillot du Paris Saint-Germain inquiètent en Espagne. D'autant que la réalité rattrape Madrid, l'attaquant n'a rien décidé.

Auteur d’une prestation de gala samedi contre l’AS Saint-Etienne, Kylian Mbappé a rejoint Zlatan Ibrahimovic au classement des meilleurs buteurs du PSG. Et si le goleador suédois a depuis quitté le club de la capitale « comme une légende », selon ses propres termes, l’attaquant tricolore est encore à Paris, même si son avenir est incertain au-delà de cette saison. Il ne fait aucun doute que Mbappé effacera Ibrahimovic des tablettes, mais certains espèrent qu’il ira plus loin et devancera Edinson Cavani, tout en haut du classement avec 200 buts. L’ancien Monégasque ne l’a pas caché, ce challenge le tente, mais pour cela il devra prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Bien évidemment, cette petite phrase a fait tilt du côté du Real Madrid, où l’on veut s’auto-persuader que la signature de Kylian Mbappé est acquise. Mais selon L’Equipe, tout reste à faire dans ce dossier, et si les Merengue sont en bonne position, le joueur du PSG n’a pas menti lorsqu’il a dit qu’il n’avait rien décidé concernant son avenir.

Kylian Mbappé est honnête, il n'a pas décidé de signer à Madrid

Peu avant le match aller de Ligue des champions contre le Real Madrid, Kylian Mbappé s’était exprimé sur Prime Video et avait clairement fait savoir qu’il ne décidera de son avenir qu’après la double confrontation entre Paris et Madrid. « Si la décision sur mon avenir est prise ? Non. Le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses. Même si je suis libre de faire ce que je veux à l’heure actuelle, je ne vais pas aller parler avec l’adversaire ou faire ce genre de choses. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à essayer de faire la différence. Après, on verra ce qu’il se passera », avait alors confié le champion du monde 2018. Certains avaient vu là un joli exercice de langue de bois, mais c’est la réalité, confirme José Barroso, journaliste du quotidien sportif en charge de couvrir l’actualité du PSG.

Libre l’été prochain, Kylian Mbappé n’aurait en effet pas encore décidé de son avenir au PSG, à Madrid ou ailleurs, révèle L’Equipe ce lundi. « Si ses propos de samedi ont été un coup de communication ? Peu probable, le garçon (Ndlr : Kylian Mbappé) étant plutôt du genre à assumer ou à se taire plutôt qu’à mentir. Sa prise de parole, à ce moment-là, pour dire ces mots-là, n’est pas anodine. Elle confirme qu’il n’a toujours pas pris sa décision, alors que les discussions se poursuivent en coulisser. Elle permet surtout pour la première fois publiquement d’envisager une éventuelle prolongation », explique le journaliste, qui pense que le Paris Saint-Germain a peut-être un argument de poids avec ce fameux record d’Edinson Cavani.

Du côté de Florentino Perez, on ne veut évidemment pas montrer des signes de fébrilité, même si c'est clairement le cas depuis quelques semaines, le PSG ayant visiblement trouvé des atouts au sein du clan Mbappé. Tout pourrait donc se jouer dans une semaine lors d'un match retour de Ligue des champions sous haute tension et dont le résultat final va réellement peser lourd dans le choix final de celui qui est actuellement considéré comme le meilleur footballeur du monde. Chaque camp pense pouvoir avoir les arguments pour décider Kylian Mbappé, les prochaines semaines seront chaudes sur l'axe Paris-Madrid.