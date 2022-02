Mbappé, la guerre est totale entre le Qatar et Madrid

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Le dossier Kylian Mbappé donne lieu à un duel brutal entre Nasser Al-Khelaifi et Florentino Perez, le patron du PSG voulant montrer à celui de Madrid que le nouveau patron du football européen c'était bien lui.

L’heure du dialogue courtois est terminée, et même si on a souvent dit que Florentino Perez ne voulait pas froisser Doha en raison de ses affaires personnelles au Qatar, le président du Real Madrid estime que désormais il ne doit plus rien s’interdire, le fiasco de la Super League l’ayant ulcéré. Et savoir que Nasser Al-Khelaifi est devenu aux yeux de l’UEFA le héros du football européen, notamment en dénichant un contrat de 15 milliards d’euros pour les coupes européennes qui marquera le point final du projet fou mené par Madrid, Barcelone et la Juventus, a poussé le dirigeant madrilène à déclarer une guerre totale au PSG. Cela tombe bien, Florentino Perez a un moyen brutal de faire payer à son ancien ami Nasser Al-Khelaifi ce crime de lèse-majesté, c’est de venir chercher Kylian Mbappé gratuitement à Paris. Les Merengue pensaient bien avoir raflé la mise en 2017, mais le Paris Saint-Germain avait finalement réussi à convaincre le jeune attaquant français et ses proches que venir en Ligue 1 était un formidable moyen de lancer la carrière de celui qui brillait déjà sous le maillot de Monaco.

Mbappé et Madrid, le deuxième essai sera le bon ?

L’été dernier, rebelote et c’est Nasser Al-Khelaifi qui avait eu le cran de dire « non » à Kylian Mbappé lorsque ce dernier est venu lui demander un bon de sortie afin de pouvoir rejoindre le Real Madrid contre un chèque qui selon la presse espagnole pouvait frôler les 200 millions d’euros. Un an plus tard, le prodige parisien peut donc négocier sans problème avec Florentino Perez, le PSG n’ayant plus la possibilité de bloquer la star tricolore. C’est dans ce climat que les deux présidents vont se croiser à deux reprises en un mois à l’occasion de la Ligue des champions et c’est peu dire que cet affrontement sportif n’est que la partie visible de l’iceberg. Comme l’explique L’Equipe à la veille du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre Paris et Madrid au Parc des Princes, Kylian Mbappé sera l’arbitre d’un affrontement sans pitié entre deux dirigeants avides de pouvoir. « Si l’ancien Monégasque s’engage libre au Real Madrid dans quelques mois, comme c’est la tendance forte actuellement, il s’agira d’un énorme coup pour Perez et d’un camouflet pour Al-Khelaifi et le PSG. Au contraire, s’il prolonge dans la capitale, Paris remportera au moins temporairement une éclatante victoire », précise le quotidien sportif.

En attendant de savoir qui de Nasser Al-Khelaifi ou de Florentino Perez va gagner cette bataille des chefs, Kylian Mbappé aura lui le désir de montrer lors de cette double confrontation entre le PSG et le Real Madrid que tout cela ne le perturbe pas. Car le champion du monde français le sait, compte tenu de sa situation, ses performances au Parc des Princes et à Santiago-Bernabeu seront regardées de très près. A lui de montrer encore une fois qu'il est imperméable à cela, il sera ensuite temps de dire ce qu'il fera la saison prochaine, Mbappé ayant promis d'attendre de savoir qui de Paris ou Madrid sera qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions avant de de prendre position.