PSG : 7 jours et la vérité va éclater pour Kylian Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé n'a pas évoqué son avenir après le sacre du Paris Saint-Germain. Mais Leonardo a confirmé que l'heure du choix avait sonné pour l'attaquant du PSG avec un événement décisif à venir cette semaine.

Kylian Mbappé jouera-t-il le dernier match de sa carrière sous le maillot du PSG lors de la 38e journée de Ligue 1 au Parc des Princes face à Metz ? Impossible de le savoir à moins d’un mois de la fin du championnat de France. Et pour ceux qui pensaient que l’attaquant français allait donner des indices après le nul contre Lens, synonyme de titre de champion, c’est raté. Mbappé s’est effectivement exprimé, mais pas pour parler de sa carrière personnelle. « Les supporters ils veulent fêter, ils ne veulent pas fêter, moi je m’adapte. Ils ont été déçus, on les comprend totalement. Mais bon ça fait un mois que c’est passé, ils ont voulu faire passer un message, le club et les joueurs l’ont compris. Mais on est personne pour leur dire ce qu’ils doivent faire, nous on a gagné et on est content », a lancé le champion du monde 2018 qui s’est éclipsé quand une question sur son avenir a été posée.

Mais la soirée ne s’arrêtait pas là dans ce dossier, car forcément Leonardo a profité du sacre parisien pour sortir du bois, le directeur sportif brésilien du Paris SG s'étant fait très discret depuis l'élimination face au Real Madrid à Santiago Bernabeu. Son comportement à l'encontre de l'arbitre l'ayant probablement incité à se faire tout petit, du moins jusqu'à ce week-end, même s'il s'agissait de parler d'autre chose.

Kylian Mbappé et le PSG ont un rendez-vous décisif cette semaine

Si Kylian Mbappé a dribblé ce sujet, Leonardo a lui fait face aux interrogations sur l’éventuelle prolongation au PSG de la star tricolore. « Kylian est encore dans une réflexion, je pense qu’il réfléchit, il y a une possibilité qu’il reste mais je pense qu’il est dans une réflexion. Avec ou sans lui la saison prochaine, ça change tout. Oui, il y a des discussions à Doha, on se rencontre (...) Kylian parle et dit les choses clairement. Je crois vraiment ce qu'il dit. Il est dans une profonde réflexion. Je pense qu'il n'a pas pris sa décision. Il sait ce qu'on veut, on sait ce qu'il pense. C'est pour ça que je pense que c'est une question de timing. Il est dans une profonde réflexion pour prendre la meilleure décision (...) A Madrid, ils sont sûrs depuis trois ans que Mbappé va signer au Real… Peut-être qu’ils sont trop sûrs de ça », a lancé, avec malice, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, qui a donc reconnu que la famille Mbappé n’avait pas fait le voyage jusqu’à Doha uniquement pour faire du tourisme, mais bel et bien discuter business avec Nasser Al-Khelaifi et peut-être l’Emir en personne. Et on le sait, les prochains jours devraient être décisifs.

Ligue 1 🏆🏆🏆🏆🏆⁰Coupe de France 🏆🏆🏆⁰Coupe de la Ligue 🏆🏆⁰Trophée des Champions 🏆🏆🏆⁰World Cup 🏆⁰Nations League 🏆⁰

Only 23 years old and Kylian Mbappé's trophy cabinet is filling up 🌟 pic.twitter.com/cMZFeaXqNG — B/R Football (@brfootball) April 23, 2022

Kylian Mbappé et Leonardo n’ont donc pris aucun risque sur le thème du mercato, du Real Madrid ou du PSG, mais on le sait depuis 48 heures, suite aux confidences de Jérôme Rothen, proche du clan Mbappé, une réunion entre le joueur, son entourage et l’ensemble des dirigeants du Paris Saint-Germain est prévue dans les prochains jours dans la capitale. « Il y a un rendez-vous la semaine prochaine avec les dirigeants parisiens, avec Leonardo, avec tout l'encadrement, sur Paris, pour parler l'avenir de Kylian. Et il n’y a aucun rendez-vous avec le Real Madrid la semaine prochaine », a précisé l’ancien joueur du PSG, histoire de faire comprendre que c’était au club champion de France de convaincre le joueur de prolonger son contrat, et que rien n’était perdu pour Paris dans un dossier qui semblait pourtant être très mal engagé face à la grosse confiance du Real Madrid.