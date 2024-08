Mbappé et les JO, un refus qu'il n'oubliera jamais

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Un temps pressenti pour disputer les Jeux Olympiques avec l’Equipe de France, Kylian Mbappé n’a finalement pas été autorisé par le Real Madrid à intégrer le groupe tricolore dirigé par Thierry Henry.

Initialement, le sélectionneur olympique Thierry Henry rêvait d’un trio composé de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Olivier Giroud aux Jeux Olympiques. L’ancien buteur d’Arsenal s’est finalement retrouvé avec Alexandre Lacazette et Jean-Philippe Mateta, des noms moins ronflants mais qui ont quand même contribué aux excellents résultats de la France aux JO puisque les Bleuets disputeront la finale olympique ce vendredi face à l’Espagne. Un match que Kylian Mbappé regardera forcément, lui qui aurait rêvé participer à ces Jeux à Paris, dans sa ville.

Interviewé par Marca, Robert Pirès a d’ailleurs remis une pièce dans la machine à ce sujet. Pour l’ancien milieu offensif de l’Equipe de France, il ne fait aucun doute que Kylian Mbappé aurait aimé être sur la pelouse du Parc des Princes pour cette finale des Jeux Olympiques, plutôt que de reprendre l’entraînement avec le Real Madrid à la suite de son Euro et de ses vacances. « Je sais qu'il voulait faire les JO parce que c'est un rêve pour beaucoup de gens, surtout parce que c'est en France, à Paris, dans sa ville… Il connaît bien les gens d'ici, mais je pense qu'en fin de compte, c'est le Real Madrid qui commande. Celui qui commande, c'est Florentino Pérez » a confié l'ancien commentateur de M6 avant de poursuivre.

Mbappé frustré de ne pas disputer les JO 2024

« Je pense qu'il faut respecter la parole du président. Cela signifie que maintenant, Mbappé est plus important pour le Real Madrid que pour l'Equipe de France et les Jeux olympiques. J’aurais aimé le voir jouer avec Thierry Henry comme entraîneur. Mais, comme toujours, il faut respecter la parole du club » a lancé Robert Pirès, qui confirme ce que tout le monde pensait, à savoir que Kylian Mbappé est terriblement déçu de ne pas participer à cette grande fête du sport français à Paris. Il faut dire que le déroulement impeccable de ces JO et les excellents résultats des athlètes tricolores a de quoi rendre jaloux Kylian Mbappé, qui a quitté le public français avec une grosse déception à l’Euro.

Un contraste saisissant avec l’amour transmis aux athlètes des différents sports lors de ces Jeux Olympiques, y compris pour l’équipe de Thierry Henry qui malgré ses limites se montre bien attachante que l’équipe de Didier Deschamps aux yeux de nombreux supporters et observateurs.