Mbappé et le PSG, une décision inédite en France !

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé au PSG apparaît chaque jour de plus en plus incertain, c'est toute la France du foot qui va le pleurer vu ses performances récentes. Un média a décidé de se lancer dans une opération inédite dans notre pays.

Gérard Piqué avait tenté de convaincre Neymar de rester au Barça en 2017 avec son célèbre « se queda » traduit par « il reste » mais qui n'était qu'un coup de bluff inutile. Cinq ans plus tard, un journaliste l'imite pour Kylian Mbappé et espérera plus de succès dans son entreprise. Il s'agit de Dominique Sévérac, bien connu des téléspectateurs de l'Equipe du soir et des lecteurs du Parisien. Le suiveur du PSG pour le quotidien francilien veut que le jeune prodige français arpente encore les pelouses de Ligue 1 et surtout celle du Parc des Princes la saison prochaine. Et il assume le fait de ne plus être totalement neutre, imitant en cela ce que font de nombreux journalistes espagnols, lesquels assument souvent sans détour le fait d'être supporter d'un club. Une grande première en France, que l'expérimenté journaliste assume sans aucun problème.

Mission garder Mbappé, une première en France

C'est ainsi que le Parisien jeudi titrait avec cette injonction auprès de Kylian Mbappé : « Reste ! ». Si certains estiment que c'est une démarche déplacée de la part d'un journal national et de journalistes qui se doivent de rester mesurés, Dominique Sévérac n'est pas d'accord. Pour lui, il est normal, en sa qualité d'homme et de professionnel, d'agir pour le bien commun et pour la Ligue 1, et cela même si cela est vain. Il a expliqué son point de vue dans l'Equipe du soir afin que cette prise de position ne passe pas juste pour un coup médiatique histoire de se faire bien voir du Paris Saint-Germain et de ses dirigeants au moment où Doha jette toutes ses forces dans la bataille pour essayer de convaincre Mbappé de ne pas aller au Real Madrid et de prolonger son contrat avec le PSG.

Le journaliste s'est donc justifié, tout en reconnaissant que cela n'aura pas de poids dans le choix final du champion du monde 2018. « Les médias ne vont pas influencer la décision de Kylian Mbappé. C’est un grand garçon, il fera ce qu’il veut. En revanche, on a un rôle à jouer. C’est une matière dans le sport, on peut s’engager. On a de la passion,[…] on prend des positions. Après un énième match où il nous a subjugués, on s’est réuni (au Parisien, ndlr) et on s’est dit qu’est ce que l’on fait ? Et bah on lui dit reste. On prend parti, ça ne changera rien à la phase du monde, ça ne changera rien à son avis, mais nous notre rôle, journal parisien, qui suit le PSG au quotidien, qui consacre un tiers de sa pagination annuelle au Paris Saint-Germain. On n’y va, on s’engage pour dire que nous, ce joueur on le kiffe, on l’aime et on veut encore le voir sous nos fenêtres encore quelques années », indique t-il. Une démarche qui a le mérite d'exister mais est-elle utile ? Car Kylian Mbappé a souvent montré qu'il aime faire comme il l'entend pour sa carrière, et ce depuis toujours.