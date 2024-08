Mbappé est le roi, Vinicius refuse de se faire virer

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Carlo Ancelotti dispose d'un effectif qui fait rêver énormément de monde. Mais l'entraîneur du Real Madrid va devoir gérer des joueurs ayant un ego démesuré. Et c'est notamment le duo Mbappé-Vinicius qui excite déjà l'Espagne.

Tandis que les supporters madrilènes attendent de savoir si Kylian Mbappé fera ses grands débuts sous le maillot du Real Madrid mercredi en SuperCoupe d'Europe à Varsovie, du côté des médias espagnols, on se demande surtout comment le club de Florentino Perez va réussir à tenir ses stars. A deux jours de la reprise officielle de la compétition pour les Merengue, Gol Digital pense que la situation pourrait vite devenir explosive entre Kylian Mbappé et Vincius Jr. Ce dernier est dans la lumière du côté de Santiago-Bernabeu et il pourrait avoir du mal à partager ce statut avec le joueur français, qui bat déjà tous les records au niveau marketing. Déjà apparu en forme lors de la tournée du Real Madrid aux Etats-Unis, à laquelle Mbappé n'a pas participé, Vinicus Jr ne laissera personne lui faire de l'ombre prévient notre confrère. Au point de craindre que l'orage gronde rapidement à Madrid.

Vinicius n'a pas peur de Mbappé

Et à 48 heures du premier grand rendez-vous, Defensa Central révèle que conscient que les choses pouvaient dégénérer, les dirigeants madrilènes étaient à l'écoute du marché pour l'international brésilien. Cette situation n'a pas échappé à l'Arabie Saoudite qui, un an après avoir fait une offre au PSG pour Kylian Mbappé, a cette fois proposé de recruter Vinicius Jr et en faire la nouvelle star de la Saudi Pro League. C'est le célèbre Fonds Public d'Investissement d'Arabie Saoudite, connu sous le nom de PIF, qui a rencontré les agents de Vinicius Jr afin de lui proposer un contrat monstrueux s'il décidait de rejoindre immédiatement le royaume saoudien. Tout cela alors que le Real Madrid a une clause libératoire à hauteur d'un milliard d'euros pour le Brésilien. Cependant, décidé à montrer qu'il n'a pas à trembler devant la concurrence de Kylian Mbappé, Vinicius Jr a immédiatement refusé la proposition saoudienne.

🚨 NEW: Ancelotti tried Vinícius Jr. - Kylian Mbappé - Arda Güler front three today. 🥶👀 pic.twitter.com/Qk4QhlsHbo — Madrid Zone (@theMadridZone) August 11, 2024

Le média proche du Real Madrid précise que jamais le joueur brésilien de 24 ans n'a envisagé de quitter les Merengue, sauf au moment où il a été l'objet d'insultes racistes à répétition en Liga. Et désormais, le club espagnol communique même sur la bonne intégration de Kylian Mbappé à grands coups de photos prises à l'entraînement où l'on voit les deux stars avec un grand sourire. Cela permet d'éviter les problèmes entre superstars.