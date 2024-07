Mbappé doit changer de métier, un ancien du PSG le torpille

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi, Kylian Mbappé sera présenté comme nouveau joueur du Real Madrid. Un moment très attendu par les fans et observateurs du club madrilène, mais aussi pour le joueur français.

Kylian Mbappé va réaliser son grand rêve de jouer au Real Madrid. Le joueur français sera présenté ce mardi en grandes pompes au Santiago-Bernabéu. Forcément un moment fort pour lui et son nouveau club. Surtout que le stade madrilène sera archi comble. Si l'idylle commencera fort, Mbappé n'en restera pas moins surveillé. Ses récentes performances laissent à désirer, tout comme son attitude. Et pour beaucoup d'observateurs, ce qu'a récemment fait Mbappé avec le Paris Saint-Germain ou les Bleus sera impossible au Real Madrid. C'est notamment l'avis de Jean-Michel Larqué, ancien joueur du PSG dans les années 1970, et ex-entraineur du club de la capitale à la fin de sa carrière.

Mbappé, le coup de pression est parti

Sur l'antenne de RMC, le consultant n'a en effet pas fait dans la langue de bois concernant l'attaquant tricolore, plus attendu que jamais. « La première des choses, c'est de se concentrer sur le match à venir et ne pas se disperser. Dans le passé, des stars faisaient un peu ce qu'elles voulaient dans leur club précédent mais au Real Madrid, ça ne se passe pas comme ça. (...) C'est une façon de vivre et d'aborder le football. Quand on est au Real on vous le dit, il n'y a rien d'autre de plus grand que le club. Il va falloir que Mbappé retrouve son vrai métier de footballeur mais je pense qu'il va y avoir un recadrage naturel, il va se reconcentrer assez vite sur son physique et ses matchs. Mais il y a du boulot et je pense qu'il a oublié qu'il était footballeur pro ces derniers temps. Qu'il retrouve son métier », a notamment indiqué Jean-Michel Larqué, impatient de voir ce que donnera Mbappé sous les couleurs du Real Madrid, même s'il lui fait confiance pour se mettre au niveau d'une telle institution malgré les critiques. A lui de jouer désormais.