28 buts en 2024, l’ASSE tente un coup énorme

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Toujours 17e de Ligue 1 après son match nul contre Brest (3-3), l’ASSE reste ambitieux pour l’avenir et espère pouvoir réaliser un gros coup lors du prochain mercato avec la venue d’un attaquant chevronné.

Avec trois points de retard sur Le Havre à cinq journées de la fin, l’AS Saint-Etienne reste barragiste mais rien n’est terminé dans la course au maintien. Jusqu’au bout, les Verts croiront à un sauvetage miraculeux et capital pour ne pas ralentir considérablement le projet de Kilmer Sports. D’autant que selon Live Foot, les dirigeants de l’ASSE ont déjà de belles idées pour le prochain mercato, dans le cas où le club stéphanois serait toujours en Ligue 1.

Bouanga on skates 🌀🔥 pic.twitter.com/mM0H6wewkM — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 10, 2025

Le média révèle par exemple que Denis Bouanga, pisté par Saint-Etienne au mois de janvier, est toujours dans les petits papiers du directeur sportif Loïc Perrin. Un tel coup serait retentissant à Geoffroy-Guichard puisque depuis son départ de l’ASSE en 2022, l’international gabonais a pris une autre dimension aux Etats-Unis avec notamment une saison 2024 exceptionnelle durant laquelle il a inscrit 28 buts sous les couleurs du Los Angeles FC. Coéquipier d’Olivier Giroud cette saison, le buteur de 30 ans n’a pas masqué son envie de revenir en Europe avant la fin de sa carrière.

L'ASSE ne lâche pas Denis Bouanga

Dans cette optique, Rennes et l’ASSE ont tenté de le faire venir au mois de janvier, mais cela ne s’est finalement pas concrétisé. Le club breton a lâché l’affaire et se concentre sur d’autres dossiers à présent. Saint-Etienne en revanche est toujours très chaud pour faire venir Denis Bouanga selon le média, qui explique que Kilmer Sport partage cette bonne idée de Loïc Perrin. L’ancien attaquant de l’ASSE et de Nîmes sera donc l’une des priorités du club forézien lors du prochain mercato. Mais pour Denis Bouanga, un retour ne sera possible qu’à la condition de jouer en Ligue 1. Eirik Horneland doit donc auparavant décrocher le maintien s’il veut ensuite pouvoir récupérer un tel attaquant dans son effectif. Le défi est de taille mais le jeu en vaut la chandelle, tant Denis Bouanga apporterait dans un effectif si peu expérimenté.