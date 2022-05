Mbappé contre Le Graët, un vrai coup de tonnerre !

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

La tension s'intensifie entre Noël Le Graët et Kylian Mbappé. Après le boycott des opérations marketing de la FFF par le joueur en mars dernier et sa volonté de rediscuter les droits à l'image, une réunion était prévue entre les deux parties. Mais, Mbappé l'a aussi boycottée.

Une ambiance de guerre froide à la FFF. C'est ce qui pourrait résumer l'ambiance entre le président de la fédération Noël Le Graët et le clan autour de Kylian Mbappé. En mars dernier, l'attaquant du PSG avait décidé de ne pas participer aux opérations marketing de plusieurs sponsors liés à l'équipe de France. Une décision qui avait tendu les rapports entre le jeune prodige et son président, sur fond de gros sous à la clé. Le joueur avait rapidement indiqué vouloir rediscuter de la question des droits à l'image individuels et collectifs, s'estimant lésé puisque son image était utilisée un peu trop facilement par la FFF.

Mbappé n'a pas aimé la dernière sortie de Noel Le Graet

Une réunion était prévue dans les prochains jours pour trouver un terrain d'entente mais finalement rien n'aura lieu. Selon l'Equipe et le Parisien, Kylian Mbappé a décidé de ne pas se rendre à cette entrevue, n'ayant pas bien pris les mots de Noel Le Graet à son encontre dans une interview parue dimanche. « S'il n'accepte pas le fonctionnement, il n'aura pas d'argent, c'est tout. Les joueurs ont 30 % de ce que donne la FIFA. [...] Kylian, franchement, je ne joue pas aux faux culs, je l'aime vraiment beaucoup. Je crois qu'il respecte la Fédé. Le football n'est pas un sport individuel », avait-il indiqué à l'Equipe.

De la friture sur la ligne entre Kylian Mbappé et la FFF



L'avocate de Kylian Mbappé a annulé le rendez-vous avec Noël Le Graët, le président de la Fédération, à propos des opérations marketing des Bleus. Les relations se tendent entre les deux camps https://t.co/30lBYZH1Nf pic.twitter.com/euyrnNHhNQ — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 11, 2022

Une sortie qui passe mal pour Kylian Mbappé et son entourage comme l'a confirmé l'avocate du joueur, Delphine Verheyden, à l'Equipe. « Nous avons en effet décidé d'annuler ce rendez-vous. Cela ne sert à rien car le président Le Graët a déjà livré ses conclusions avant d'échanger sur le sujet. La Fédération est plus qu'autorisée à utiliser l'image collective de l'équipe de France. Mais le problème est notamment qu'elle utilise de plus en plus l'image individuelle de certains joueurs avec d'autres plus en retrait », a t-elle développé. Le problème reste tenace et cela pourrait affecter le quotidien de l'Equipe de France. En effet, le prochain rassemblement a lieu dans moins d'un mois avec le début de la prochaine Ligue des Nations.