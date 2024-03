Mbappé, ça ne vaut pas Platini, l'attaque d'un autre temps

Dans : Kylian Mbappé.

Par Adrien Barbet

Depuis quelques semaines, Kylian Mbappé est au cœur de l'actualité. Critiqué ou adulé, le futur attaquant du Real Madrid ne laisse personne dans l'indifférence, même pas Didier Roustan qui ne voit pas un monstre footballistiquement en lui.

Malgré son incroyable palmarès et ses statistiques impressionnantes, Kylian Mbappé ne fait toujours pas l'unanimité. Notamment à cause de la Ligue des Champions, une compétition où il parvient à se mettre en évidence, sans pour autant parvenir à la remporter. L'autre tache noire dans le début de la carrière du joueur de 25 ans est son absence de Ballon d'Or. C'est pour cela que certains estiment que Kylian Mbappé est encore loin d'être une légende, ni même un monstre footballistiquement parlant. Une opinion que partage Didier Roustan. Sur son compte X (ex-Twitter), le journaliste sportif a donné son avis sur les qualités du capitaine de l'équipe de France et estime que beaucoup de joueurs sont encore devant lui, à travers plusieurs époques différentes.

Deux grosses qualités, mais Mbappé n'est pas un monstre

Perso pas « footballistiquement ».. pour ma part sur 1/2 siècle, et même plus, j’en ai vu des 10zaines et des 10zaines et encore des 10zaines supérieurs footballistiquement parlant.. je le vois « monstrueux » effectivement mais dans 2 autres secteurs.. liés au foot de haut niveau… https://t.co/HmqplzQYGL — DidierRoustan (@DidierRoustan) March 2, 2024

« Perso pas "footballistiquement" pour ma part sur un demi-siècle, et même plus, j’en ai vu des dizaines et des dizaines et encore des dizaines supérieures footballistiquement parlant, je le vois "monstrueux" effectivement mais dans 2 autres secteurs liés au foot de haut niveau mais pas directement au football à proprement parler. Même si au-delà des 2 énormes qualités auxquelles je pense il est aussi un très bon footballeur évidemment mais pas de manière "monstrueuse" après ce n’est que mon avis. Sa finition est loin d’être hors du commun » a expliqué Didier Roustan avant d'appuyer ses propos sur ses capacités physiques et son mental qui sont hors normes, et de le trouver par exemple en-dessous d'un Michel Platini. Pour lui, Kylian Mbappé est parmi les meilleurs au sujet de la vitesse, sa principale qualité ainsi que son mental. Pour le reste, le journaliste de l'Équipe n'est pas impressionné et voit beaucoup de joueurs meilleurs footballistiquement que Mbappé. Un éternel débat, car en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'attaquant français va marquer la légende du Paris SG et de la France, ce qui n'est pas rien.