Mbappé au Real, une nouvelle date qui fait trembler

Par Adrien Barbet

Si Kylian Mbappé continue de faire parler de lui tous les jours, le Real Madrid est très serein sur ce dossier et prévoit de passer la saison sans le Français, tout en laissant la porte ouverte pour le dernier jour du mois pour agir si la situation devenait intenable au PSG.

Avec la volonté affichée de ne pas prolonger son contrat, Kylian Mbappé est voué à partir du PSG. L'attaquant de 24 ans souhaite toutefois terminer sa dernière saison à Paris, avant de s'envoler vers le Real Madrid pour zéro euro. Une option inenvisageable pour Nasser Al-Khelaïfi qui a lui-même confirmé que le Français ne pouvait pas partir gratuitement. De son côté, le Real Madrid est serein et attend que la situation se débloque pour passer à l'offensive. Selon les renseignements de Marca, la direction des Merengues ne s'attend pas à une arrivée de Kylian Mbappé pour cet été. Carlo Ancelotti qui deviendra en 2024 le sélectionneur du Brésil, est satisfait de son groupe. Il en a en tout cas fait l'annonce à son président, même s'il ne penserait pas totalement cela en interne. Mais le but n'est pas de créer le malaise dans le vestiaire, ce qui permet au Real Madrid d'être à l'affût sereinement pour la fin du mercato.

Le Real Madrid est serein mais reste à l'affût

Le journal espagnol explique que le Real Madrid ne pense pas à Kylian Mbappé pour le moment et se concentre plutôt sur la pré-saison. Cependant, le club de la Maison Blanche se tient prêt à passer à l'action au cas où la situation serait débloquée. Et la nouveauté, c'est que cela concerne aussi le mois d'août, une période que l'on dit en général peu propice pour les gros transferts. Mais la fin de ce mois correspond à la fin du mercato, et cela pourrait générer une situation intenable, surtout pour le PSG car cela ne dérangerait pas Mbappé de continuer la saison avec le club club francilien.

Rendez-vous le 31 août ?

Pour le moment, le capitaine de l'équipe de France ne communique pas ou plus avec sa future équipe désignée et attend de trouver un arrangement avec le PSG. Nasser Al-Khelaïfi a posé plusieurs ultimatums à son numéro 7 avec notamment la volonté de régler sa situation à son retour à l'entrainement, dans moins d'une semaine désormais. L'avenir du Français est toujours aussi incertain mais une chose est sûre, Mbappé ambitionne de devenir dans un an un joueur du Real Madrid. Reste à savoir si ça sera en août ou l'année prochaine. Paris qui tente déjà de se trouver un nouvel attaquant sur le marché des transferts, doit désormais gérer le cas Mbappé. L'été s'annonce bouillant à Paris, et il durera probablement jusqu'à la fin du marché des transferts. En tout cas, le Real Madrid sera attentif jusqu'au bout, car le mercato parisien tout comme l'accueil du public du Parc des Princes, pourrait aussi avoir son importance pour l'avenir immédiat du vice-champion du monde.