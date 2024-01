Mbappé au Real Madrid, Jude Bellingham a tranché ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Le PSG cherche bien évidemment à prolonger le contrat de Kylian Mbappé. Mais c'est peine perdue pour le moment, même si le Real Madrid n'est plus forcément aussi chaud, le vestiaire craquant pour Erling Haaland.

Le mois de janvier était annoncé comme décisif pour la suite de la carrière de Kylian Mbappé. Il est actuellement le joueur en fin de contrat le plus désiré au monde, et peut-être même de l’histoire tant il est rare de voir un élément aussi majeur se retrouver dans une position de faire le choix pour son avenir sans avoir de contrat en cours. Le Real Madrid compte bien en profiter pour enfin faire venir le numéro 7 du PSG, alors que Nasser Al-Khelaïfi pousse pour le prolonger et s’assurer encore au moins une ou deux saisons la présence de celui qui est au centre de son projet.

Nasser Al-Khelaïfi s'inquiète pour Mbappé

Il se murmurait que le mois de janvier serait décisif, et avec ses nombreuses prises de parole, Kylian Mbappé laisse entrevoir la volonté de trancher sur son avenir et de communiquer à ce sujet prochainement, afin d’être soulagé et de se concentrer sur le sportif. Mais ce samedi matin, la presse espagnole rebondit doublement sur la situation, et affirme que la donne est loin d’être si simple. En effet, dans un premier temps, Defensa Central, média madrilène, affirme que Nasser Al-Khelaïfi souhaite avoir un rendez-vous avec Kylian Mbappé depuis quelques temps désormais, mais ne parvient jamais à le rencontrer, échangeant simplement avec son entourage. Si des propositions ont été faites, aucune offre ferme n’est effectuée sur le papier, pour la simple et bonne raison que le président qatari estime que cela servirait au clan Mbappé à surtout faire monter les enchères avec le Real Madrid. Une guerre des nerfs donc habituelle à cette période de l’année, mais il est à noter que le président du PSG a du mal à parler directement avec sa star au calme, ce qui est un mauvais signe à ses yeux.

Enfin, concernant le Real Madrid, la piste menant à Erling Haaland prend du poids. Chez les dirigeants et Carlo Ancelotti, le Norvégien intéresse déjà beaucoup par sa faculté à jouer en pointe et donc à laisser Rodrygo et Vinicius sur les ailes. C’est aussi le constat fait dans le vestiaire. Arrivé cet été, Jude Bellingham a déjà pris une importance considérable dans la Casa Blanca, et selon Don Balon, il a affiché une préférence nette au recrutement du joueur de Manchester City, ce qui lui permettrait personnellement d’être dans une position un peu moins haute, et qui laisserait les deux fusées du Real à leur place. Haaland possède une clause entre 150 et 200 millions d’euros, et ne semble pas pressé de quitter Manchester City. Mais si lui et ses agents ont mis une telle clause en place, c’est aussi pour accepter une offre XXL si jamais elle venait à voir le jour. Et visiblement, son profil séduit beaucoup plus dans le vestiaire du Real que celui de Mbappé, qui a toutefois l’énorme avantage d’être libre et d’avoir le tapis rouge déjà déroulé dans la capitale espagnole.