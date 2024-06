Mauvaises fréquentations, Riolo conseille la mère de Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques mois, Daniel Riolo avait fait une sortie remarquée sur Kylian Mbappé et sa prétendue vie nocturne. Une sortie qui n'avait pas du tout plu à sa mère Fayza Lamari.

Depuis quelques mois maintenant, Daniel Riolo a des avis bien tranchés sur Kylian Mbappé. Parfois positifs et parfois négatifs. Alors que l'attaquant français avait du mal à faire la différence avec le PSG, le consultant avait balancé en octobre dernier que sa méforme pouvait sans doute s'expliquer par sa trop grande activité nocturne : « Là où Mbappé est en train de devenir un grand leader, c'est dans les soirées. C'est le leader des plus grandes soirées de débauches à Paris en ce moment. C’est plus que problématique. Parce que les soirées que fait Mbappé en ce moment à Paris et la réputation qu'il est en train de se faire à Paris avec tous les gens qui parlent, il faudrait qu'il fasse très attention aux choses qui vont lui tomber sur la gueule ». Une sortie qui avait plus qu'agacé Fayza Lamari, qui a menacé de procès Daniel Riolo.

Mbappé, Riolo a pu s'expliquer

Ces dernières heures lors de l'émission Ligne Rouge, l'homme fort de l'After Foot sur RMC est revenu sur cet épisode, avouant avoir eu une discussion avec la mère de Kylian Mbappé pour clarifier la situation : « Au début de la saison, j’avais raconté une histoire autour de personnes qui essayaient de le faire chanter pour des relations qu’il avait pu avoir avec des gens, avec des femmes. Je me souviens que sa maman m’avait appelé en me menaçant de procès. J’avais dit : 'Je crois que vous n’avez pas réellement compris ce que j’ai dit. Ce que j’ai dit c’est que vous devriez plutôt faire attention parce qu’il y a tellement de vautours que parfois faire le tri des gens qui rôdent, surtout dans le milieu de la nuit, ça peut être compliqué' ». A noter que suite à cet échange, Daniel Riolo avait commencé à moins critiquer Mbappé, quitte à prendre de plus en plus sa défense, notamment concernant sa gestion par Luis Enrique et le PSG. Fayza Lamari n'avait en tout cas eu rien à redire sur le comportement du consultant.