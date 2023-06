La nouvelle exigence de Mbappé pour partir du PSG

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Une prolongation ou un départ cet été, le PSG a défini sa stratégie pour Kylian Mbappé. Le Real Madrid est prêt à miser une somme folle pour le Français, mais ce dernier voudra t-il ce transfert ? Ses projets financiers pourraient tout faire capoter.

Depuis le début de sa carrière, on sent que Kylian Mbappé a déjà un plan de carrière bien défini qui est indépendant du contexte. C'est notamment le cas des questions salariales. De Monaco au PSG, Mbappé semble choisir ses clubs sur le sportif, sur l'image, sur les trophées à aller glaner mais pas sur le salaire. Pourtant, certains supporters madrilènes pensaient le contraire quand le joueur français a prolongé son contrat au PSG en 2022. Il bénéficiait en effet d'un bon contrat dans l'opération. Un an plus tard, on est tenté d'aller dans leur sens après la divulgation de la dernière condition de Mbappé pour aller au Real Madrid.

Mbappé ne veut pas perdre d'argent au Real

Selon Marca, Kylian Mbappé a un impératif pour signer chez les Merengue : il ne veut pas perdre d'argent dans ce transfert. Cela signifie qu'il ne veut pas de baisse de salaire à Madrid alors que c'est justement l'intention du club espagnol. Marca affirme que Mbappé acceptera un transfert au Real s'il touche les 150 millions d'euros promis par le Real, c'est-à-dire 60 millions de salaire annuel net et 90 millions de prime de fidélité.

💰 Kylian Mbappé pourrait se laisser tenter par un départ dès cet été s'il ne perd pas d'argent, affirme la presse espagnole.https://t.co/XofQpvmQkf — RMC Sport (@RMCsport) June 23, 2023

Le Real Madrid n'a plus envie de donner autant au gamin de Bondy. Le club merengue préfère lui verser 25 à 30 millions d'euros de salaire annuel. Par contre, la somme attendue par Mbappé pourrait être atteinte si ce dernier arrive...en 2024. Pour une arrivée libre, le Real prévoit de lui offrir 125 millions d'euros de prime à la signature. Cette condition de Mbappé ressemble à un contretemps pour le Real mais à une très mauvaise nouvelle pour le PSG. Les Parisiens ne veulent pas le laisser partir gratuitement dans un an. De quoi bouleverser le rapport de force entre le Real et le club parisien ? En tout cas, cela peut occasionner une baisse sur le prix d'un transfert cet été.