Kylian Mbappé refuse l’offre du PSG et dit pourquoi

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Fort de la victoire du PSG sur le Real Madrid en Ligue des Champions la semaine dernière, les dirigeants parisiens ont continué leur forcing pour prolonger le contrat de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé arrive au bout de son engagement en fin de saison, et sera donc libre de choisir son futur club. Le Real Madrid tient la corde très largement, même si le Paris SG utilise tous les arguments possibles. Celui de l’argent n’a pas forcément l’impact voulu, car même le salaire copieux de 1,2 millions d’euros par semaine proposé par Nasser Al-Khelaïfi n’a pas fait chavirer le numéro 7 parisien. Tout juste lui servira-t-il à obtenir un meilleur salaire lors de ses négociations avec le Real Madrid. Outre l’aspect économique, le rôle de Mbappé a été évoqué, avec la garantie d’être le leader sur le terrain, et d’avoir un rôle encore plus prépondérant sur le plan sportif, mais aussi marketing et financier.

Une clause de sortie du PSG pour 2023 en cas de prolongation

En plus de cela, le PSG lui a proposé une offre sur mesure, avec une prolongation de contrat de deux ans, histoire qu’il soit toujours parisien lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, une situation à laquelle l’Emir tient fortement. Dans ce contrat de deux ans, l’ancien monégasque aurait une clause libératoire activable lors de l’été 2023, pour un transfert à un montant raisonnable afin que chacun y trouve son compte. Sauf le Real Madrid bien entendu, qui devra attendre encore un an de plus, et payer pour obtenir Kylian Mbappé.

💣 ¡¡Mbappé rechaza un cheque en blanco del PSG!! 🤑💰❌ https://t.co/vxGXsseSNR Te lo cuenta @MarioCortegana — MARCA (@marca) February 24, 2022

Mais MARCA l’affirme ce jeudi 24 février, le champion du monde 2018 a refusé cette nouvelle offre du PSG, qui a été faite en fin de semaine dernière selon le journal espagnol. L’attaquant parisien a répété qu’il avait énormément d’affection et de respect pour le Paris Saint-Germain, mais son clan aurait également expliqué pourquoi il n’était plus question de prolonger son contrat. L’occasion de partir contre une belle indemnité s’est présentée à l’été 2021, avec une énorme offre du Real Madrid pour une dernière année de contrat. Pour Mbappé, cela aurait été une manière très généreuse de partir du PSG et c’est ce que l’international français voulait faire.

Le Real Madrid, la stratégie du silence

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

A partir du moment où Nasser Al-Khelaïfi a refusé ce départ contre une grosse somme d’argent, Mbappé estime que ce n’est plus à lui de faire un nouvel effort en prolongeant. C'est la stratégie du buteur du PSG qui a été officialisée lors de cette réunion, dévoile Marca. De son côté, le Real Madrid se réjouit de la fermeté de la pépite de Bondy, qui reste persuadée qu’à 23 ans, il est l’heure de faire le grand saut vers la Maison Blanche. D’ailleurs, Florentino Pérez n’aurait pas contacté récemment l’entourage de Kylian Mbappé, persuadé que le joueur a déjà assez de pression comme ça, et que la stratégie d’attente du Real Madrid est la meilleure pour récupérer tranquillement le joueur en fin de saison.