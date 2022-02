PSG : Mbappé sera une légende et Haaland un grand joueur

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Kylian Mbappé et Erling Haaland sont les deux attaquants les plus prometteurs sur la planète football. Qui est le meilleur des deux actuellement ? Thomas Meunier a joué avec les deux et le coéquipier d'Haaland à Dortmund penche pour le Français.

Ils ont à peine 23 et 21 ans et semblent déjà marcher sur le football mondial. Kylian Mbappé et Erling Haaland n'ont pas trainé pour marquer un bon nombre de buts. Amenés tous les deux à incarner ce qui se fait de mieux dans les prochaines années, ils sont déjà constamment opposés par les suiveurs et les journalistes. Nombre de buts, attitude, trophées, chacune de leurs performances sont disséquées minutieusement. Leur avenir en club est flou mais s'ils ne jouent pas ensemble, une rivalité va se construire logiquement comme ce fut le cas pour Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Et comme pour l'Argentin et le Portugais, tout le monde se déchire pour savoir qui est le meilleur des deux.

Pour Meunier, Haaland est un peu inférieur à Mbappé

Chacun à son opinion sur le sujet et les avis divergent. Thomas Meunier semble être l'un des plus objectifs sur la question. Le latéral belge a joué avec les deux phénomènes, Mbappé au PSG, Haaland à Dortmund ce qui est toujours le cas pour ce dernier. Interrogé par l'Equipe sur les deux hommes, il livre sa comparaison et répond à la fameuse question sur le meilleur. Pour lui, son coéquipier au Borussia est légèrement inférieur à Kylian Mbappé.

[#L1🇫🇷] Meunier 💬 :"Mbappé a ce truc en plus. Il a cet instinct des très grands joueurs qui pourra faire de lui une légende. Haaland deviendra aussi un très, très grand joueur, la différence, je crois, c'est qu'il aura toujours beaucoup besoin du collectif."



« Mbappé a ce truc en plus. Il a cet instinct des très grands joueurs qui pourra faire de lui une légende. Haaland deviendra aussi un très, très grand joueur, la différence, je crois, c'est qu'il aura toujours beaucoup besoin du collectif », a t-il indiqué. Connu pour être plutôt franc dans ses analyses, Meunier donne donc un avis assez intéressant. Toutefois, pas sûr que dans le vestiaire du Borussia, cela plaise à son équipier norvégien.