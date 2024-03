Mohamed Henni donne rendez-vous à Mbappé au tribunal

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Mohamed Henni accepte le combat juridique contre Kylian Mbappé et assure qu'il ira jusqu'au procès pour continuer de vanter son sandwich en utilisant le nom de l'attaquant du PSG.

C’est une information surprenante que l’influenceur s’est précipité de faire suivre à ses suiveurs. Mohamed Henni, connu pour ses sorties musclées sur l’OM et son habitude de casser des télévisions à chaque défaite de son club de coeur, a développé son business sur les différents réseaux sociaux et dans d’autres domaines également. Il a notamment créé une marque de restauration rapide, vendant des kebabs sur les sites de livraisons uniquement à Marseille, Lyon et Paris. L’idée de faire une marque avec des franchises est en tout cas née dans l’esprit de Mohamed Henni, qui propose donc des sandwichs, des menus et fait la promotion de ses produits dans son langage toujours aussi imagé.

Le nom de Mbappé pour promouvoir un kebab

Mais pour l’un de ses sandwichs, le « Klub Kebab » justement, l’influenceur s’est servi du nom de Mbappé dans sa description avec une petite phrase assez anodine : « Pain rond boulanger, aussi rond que le crâne de Mbappé ». Suffisant pour provoquer la réaction de l’avocate du joueur du PSG, qui a immédiatement mise en demeure Henni de retirer cette publicité déguisée. Ce dernier a quelques jours pour retirer cette publicité se servant de la marque Mbappé sans son consentement, ou bien un procès aura lieu. S’il n’a pas toujours tenu parole dans ses défis, le « kebabier » entend bien aller au bout de la procédure et assure qu’il va assumer cela devant les tribunaux si cela est nécessaire.

Un des meilleurs joueurs de la planète m’attaque en justice j’ai reçu le recommandé aujourd’hui — HENNI MOHAMED OFFICIEL (@henni_mo) March 12, 2024

« Mbappé m’attaque en justice, je suis anéanti. Je ne pensais pas qu'un joueur à ce niveau avait le temps de penser à moi. Il a pris du temps et de l'argent pour s'attaquer à moi. Je ne fais de mal à personne, je fais de l’humour. Tu n'as pas honte, tu n'as que ça à faire? M'attaquer en justice, porte plainte contre moi pour ça, pour trois fois rien? Je tombe de très haut. Là, je tombe d'un gratte-ciel. Il n'a pas de figure. Je vais aller au tribunal », a livré Mohamed Henni dans une vidéo, assurant qu’il avait de toute façon maintenu la description de son produit avec la mention de Mbappé, ce qui est toujours le cas deux semaines après la réception du courrier de mise en demeure.

Comme argument, l’influenceur a aussi expliqué qu’il avait taclé Dimitri Payet dans une de ses annonces vantant ses produits très "chargés", sans que cela ne fasse réagir l’ancien meneur de jeu de l’OM. « Payet n'a rien dit! Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui a des valeurs. Mbappé a pété les plombs! », a livré Mohamed Henni, qui se paye en tout cas un joli coup de pub et devrait donc bien aller jusqu’au procès, où il pourrait y avoir un sacré show au tribunal.