Kylian Mbappé part en vacances sur une provocation monstrueuse

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Buteur face à la Grèce, intenable cette saison sur un plan personnel, Kylian Mbappé n'a pas caché ses ambitions pour le Ballon d'Or. Tout en sachant que cela provoquerait de vives réactions.

La saison de Kylian Mbappé et de quasiment tout le football français s’est terminée ce lundi soir au Stade de France avec une victoire minimaliste contre la Grèce. Ce n’est probablement pas le succès 1-0 qui sera retenu quand il faudra se pencher sur les performances de la formation de Didier Deschamps sur ces derniers mois, avec une finale de Coupe du monde perdue qui est restée dans toutes les mémoires. Mais que ce soit contre la Grèce, ou contre l’Argentine, Kylian Mbappé empile les buts et il est même devenu le plus grand réalisateur de l’histoire du football français sur une saison, devant Just Fontaine.

Mbappé veut toujours entrer dans l'histoire

De quoi lui donner des espoirs de rentrer un peu plus dans le panthéon du football mondial s’il continue sur cette lancée. Même s’il ne parvient pas à faire triompher le PSG sur la scène européenne tout en étant largement le meilleur joueur parisien de la saison, Kylian Mbappé fait partie des noms murmurés pour une course au Ballon d’Or annoncée finalement plus ouverte que prévue. Alors que la récompense individuelle suprême tendait les bras de Lionel Messi après son titre au Qatar, l’Argentin a disparu de la circulation pendant le reste de la saison, se reposant sur ses lauriers avant d’abandonner le football de haut niveau en rejoignant la Major League Soccer.

"Le Ballon d'Or ? C'est difficile de parler d'un trophée individuel, parce qu'il faut se mettre en avant, et ça ne passe pas toujours pour le grand public. Je pense que je corresponds aux critères : je dirais oui"



Mbappé mérite-t-il le Ballon d'Or ? Sa réponse, dans… pic.twitter.com/x500H94OuE — TF1 (@TF1) June 19, 2023

Résultat, les noms de Erling Haaland, intenable avec Manchester City, ou Rodri, qui a non seulement réalisé le triplé avec le club anglais mais vient aussi de remporter Ligue des Nations, reviennent pour le titre qui sera décerné cet automne, pour la saison 2022-2023. De son côté, Kylian Mbappé se voit sans problème au niveau des principaux candidats, et il l’a confié sans trembler au micro de TF1 avant de partir en vacances, même s’il sait que cette sortie va faire parler en France, où l’ambition à tout prix et le désir de tout gagner ne sont pas toujours bien vus.

Mbappé sait qu'il ne va pas plaire au grand public

« C'est difficile de parler d'un trophée individuel, car il faut se mettre en avant et ce n'est pas bien vu du grand public. Les nouveaux critères, c'est quoi ? C'est brûler la rétine et être impactant ? Je pense que je corresponds aux critères. On verra. Ce sont les gens qui votent mais je suis toujours optimiste », a livré Kylian Mbappé, qui estime que sa régularité avec le PSG, ses statistiques impressionnantes et son incroyable parcours en Coupe du monde, lui permettent aussi de montrer qu’il peut briller dans les grands rendez-vous.

En tout cas, comme il l’a prévu, cette ambition déclarée a fait réagir les internautes, qui estiment que Mbappé se voit trop beau. « Il est hors-sol, ballon d’Or avec un titre de champion de France », « c’est vrai qu’il est impactant, on l’a bien vu en Ligue des Champions », « il est fou, il ne mérite même pas le Top5 », « il va devoir attendre encore quelques saisons », et d’autres amabilités l’invitant à redescendre sur terre après cette déclaration dont l’attaquant du PSG était certain qu’elle ferait réagir. Cela n’a pas loupé.