Kylian Mbappé : Madrid veut en plus humilier le PSG

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Les jours passent et des rumeurs divergentes circulent sur l'avenir de Kylian Mbappé. Mais du côté du Real Madrid, on veut vraiment profiter du mercato pour enfoncer le PSG.

Dans désormais moins de deux semaines, le Paris Saint-Germain va de nouveau croiser la route du Real Madrid en Ligue des champions, et après la victoire (1-0) de l’équipe de Mauricio Pochettino au Parc des Princes c’est peu dire que l’attente est énorme autour de ce match retour. En plus de l’aspect sportif de cette confrontation, il est évident que la situation de Kylian Mbappé sera au cœur de toutes les attentions, la star française pouvant même s’attendre à un accueil plus que chaleureux des supporters de Santiago-Bernabeu. Mais bien évidemment, cela ne changera rien dans la bataille à distance que les deux clubs se livrent pour tenter de convaincre Mbappé de signer. Cette semaine, on a appris que la famille du joueur serait plutôt favorable à une prolongation au PSG, tandis que de son côté la presse espagnole affirme que le champion du monde a refusé un « chèque en blanc » proposé par Doha. Et ce samedi, Marca explique que Florentino Perez est non seulement prêt à défier Nasser Al-Khelaifi dans le dossier Mbappé, mais pas qu’il veut aussi frapper Paris à l’estomac.

Première manche victorieuse.

ICI C’EST PARIS 🔴🔵 pic.twitter.com/LV771fltYZ — Kylian Mbappé (@KMbappe) February 15, 2022

Tandis que certains affirmaient que le joueur français du Paris SG avait mis comme condition à une signature au Real Madrid qu’il soit le seul attaquant d’envergure recruté au prochain mercato, le quotidien sportif espagnol assure que c’est faux. Et cela aurait donc permis aux dirigeants des Merengue d’avancer en parallèle sur le dossier du buteur norvégien de Dortmund, dont on dit qu’il est la priorité numéro 1 de Leonardo si Kylian Mbappé part libre à Madrid. Financièrement, Florentino Perez a fait ses comptes, et si le double recrutement ne sera pas si cher que cela puisque Mbappé sera libre et Haaland a une clause libératoire à 75 millions d’euros, le souci des salaires semble facile à régler. Car on parle tout de même d’une ardoise totale de 100 millions d’euros bruts par an pour avoir les deux stars offensives. « Les comptes ont été faits, et l’optimisme s’est installé à Madrid. Le club va voir sa masse salariale s’alléger avec le départ de joueurs tels que Bale, Marcelo, Isco et probablement Hazard », explique Jose Felix Diaz, qui se régale de voir Kylian Mbappé et Eerling Haaland sous le maillot du Real Madrid l’an prochain.

Haaland et Mbappé, coup double de rêve pour Madrid ?

Du côté de Madrid, non seulement on se réjouit de pouvoir probablement aligner une attaque Mbappé-Haaland-Benzema, mais en plus de mettre le Paris Saint-Germain dans la galère pour compenser le départ de sa star tricolore. Sur le papier, ce scénario serait évidemment très gênant pour le PSG qui souhaite toujours pouvoir associer une star avec Neymar et Lionel Messi la saison prochaine. Et si Mbappé et Haaland sont à Madrid, le choix sera très limité pour Nasser Al-Khelaifi. Pour l’instant, tout cela relève toutefois du scénario catastrophe imaginé à Madrid pour le club français, mais la saison est encore longue et l'avenir des deux attaquants n'est probablement pas aussi clair que Marca veut bien le dire. Attendons déjà de savoir qui du PSG ou du Real Madrid sera qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions avant d'envisager le pire.