Kylian Mbappé, le moment où la Ligue a eu très très peur

Dans : Kylian Mbappé.

Par Adrien Barbet

Cet été, le PSG a largement dégraissé son effectif avec notamment les départs de Lionel Messi et de Neymar. Kylian Mbappé a également failli quitter le club de la capitale, au grand dam de la LFP.

Durant le mercato estival, la Ligue 1 a perdu deux de ses plus grosses stars, Neymar ainsi que Lionel Messi. Les deux joueurs sud-américains étaient une superbe pub pour valoriser le championnat français à l'étranger, dans le but d'attirer de nouveaux investisseurs et surtout des diffuseurs afin d'augmenter les droits TV. Deux départs sans grande conséquence pour le moment même si cela a failli être fatal à la Ligue de Football Professionnelle (LFP) si Kylian Mbappé avait lui aussi quitté la Ligue 1. Car Vincent Labrune, patron de la LFP, souhaite grandement augmenter les recettes du championnat français à l'étranger. Mais pour y parvenir, la présence des stars au sein du championnat est primordiale. L'Équipe affirme que les dirigeants français ont eu très peur du départ de Kylian Mbappé.

La Ligue 1 dépend de l'avenir de Kylian Mbappé

Si l'attaquant de 24 ans est toujours un joueur du PSG, rien ne garantit qu'il le sera encore la saison prochaine. Le contrat du champion du monde se termine en juin 2024 et le Real Madrid est toujours à l'affût pour accueillir l'ancien Monégasque. Pendant ce temps, les clubs français deviennent plus actifs. Car si la Ligue 1 a beaucoup dépensé cet été, le PSG est en grande partie responsable de l'agent investi sur le marché des transferts. Cela reste une bonne nouvelle pour le patron du football français. « Les clubs ont mis de l'argent dans les effectifs grâce à l'arrivée de nouveaux investisseurs. Désormais, ils sont en capacité de garder leurs talents plus longtemps et même de les faire revenir en France. C'est un vrai changement » a assuré Vincent Labrune qui espère probablement une prolongation de Kylian Mbappé à Paris pour mieux vendre la Ligue 1 à l'étranger.