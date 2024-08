Kylian Mbappé humilie le PSG dans le vestiaire du Real

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Kylian Mbappé s’apprête à disputer son premier match avec le Real Madrid depuis son départ du PSG, ce mercredi face à l’Atalanta Bergame en Supercoupe d’Europe, et l’excitation monte en Espagne.

Présenté devant un Santiago Bernabeu plein à craquer le 16 juillet dernier, Kylian Mbappé va disputer mercredi son premier match sous les couleurs du Real Madrid. En vacances après avoir disputé la demi-finale de l’Euro, l’international français n’a pas participé à la tournée américaine du Real, comme un bon nombre de ses coéquipiers et pourtant, « KM7 » est pressenti pour débuter la rencontre. Un évènement pour la presse espagnole et pour les supporters du Real Madrid, qui attendent avec impatience de voir les premiers pas du capitaine des Bleus. Son entente avec Vinicius Junior et avec Jude Bellingham sera surveillée de près alors que Kylian Mbappé a déjà fait une très forte impression lors de ses premières séances d’entraînement avec le club merengue. D’après les informations du site spécialisé Defensa Central, l’ancien attaquant du PSG a d’ailleurs été choqué de la différence entre les séances d’entraînements à Paris et celles à Madrid.

Mbappé compare le PSG et le Real Madrid

Cela ne va pas plaire aux supporters du club parisien, mais Kylian Mbappé aurait été assez critique auprès de ses nouveaux coéquipiers au sujet du Paris Saint-Germain. « Il n'y a pas de comparaison, ici l'entraînement physique est plus dur » aurait notamment lâché la star de l’Equipe de France au sein du vestiaire du Real Madrid. De quoi se mettre le staff du Real, ses coéquipiers et ses nouveaux supporters dans la poche, mais pas vraiment de quoi relancer sa cote d’amour au Paris SG, où son départ a laissé un goût amer. Quoi qu’il en soit, les premiers pas de Kylian Mbappé avec le Real Madrid, ce mercredi face à l’Atalanta Bergame en Supercoupe d’Europe, seront observés de près. La pression sera déjà sur les épaules de l’originaire de Bondy après un Euro raté sous les couleurs de l’Equipe de France.