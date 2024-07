Zidane et Ronaldo en cadeau, le Real gâte Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Malgré un Euro raté, Kylian Mbappé va connaître une arrivée en grande pompe au Real Madrid. Le Français sera présenté ce mardi 16 juillet au terme d'une superbe cérémonie, laquelle pourrait accueillir des invités prestigieux.

Kylian Mbappé a quitté l'Allemagne frustré après un Euro décevant individuellement comme collectivement. Le prolifique buteur n'a inscrit qu'un seul but à l'Euro et c'était en plus sur penalty. Fort heureusement, les prochains jours devraient lui permettre de retrouver le sourire. En effet, il va enfin découvrir le Real Madrid. Il sera présenté officiellement le mardi 16 juillet à partir de 12h comme l'a annoncé le club madrilène. Les Merengues préparent une fête grandiose pour une star qu'ils attendent depuis longtemps et le mauvais Euro de Mbappé ne changera pas leurs plans.

Zidane et Cristiano Ronaldo attendus mardi

Feu d'artifice géant, scène de concert avec des artistes en direct et un Bernabeu rempli par 80 000 socios : Kylian Mbappé sera bien reçu par le Real Madrid. Cependant, ce ne serait pas tout selon les médias espagnols. La radio locale COPE annonce la venue de deux stars du football mardi, deux invités prestigieux et très appréciés de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé follows in the footsteps of iconic Real Madrid forwards 9️⃣✨ pic.twitter.com/uGUU9LFQeA — B/R Football (@brfootball) July 10, 2024

Il s'agit de Zinédine Zidane et de Cristiano Ronaldo. Figure majeure du foot français, Zizou est aimé de Kylian Mbappé et cette admiration est réciproque chez l'ancien numéro 5 des Madrilènes. CR7 est quant à lui l'idole de jeunesse de Mbappé. En outre, Ronaldo comme Zidane sont deux anciennes légendes du club espagnol. Leurs présences sont encore à confirmer mais ce serait le même scénario que pour la présentation de Cristiano Ronaldo au Real en 2009. Ce jour-là, le Portugais avait été accompagné d'Eusebio, la grande légende portugaise des années 1960, et d'Alfredo Di Stefano la première grande star étrangère du Real Madrid. Une belle manière d'entretenir la filiation entre ces stars de différentes générations.