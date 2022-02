Mbappé meilleur footballeur du monde, fin du débat

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Mardi soir, à l'issue de PSG-Real Madrid, le nom d'un joueur était sur toutes les lèvres : Kylian Mbappé. Le jeune français a été éblouissant, décisif, dans la lignée des derniers mois. Il apparaît toujours mieux placé dans la liste des meilleurs joueurs au monde.

PSG-Real Madrid, une affiche qui fleure bon les stars, les grands joueurs, les cadors. Lionel Messi, Neymar, Luka Modric, Karim Benzema entre autres. Mais, après le match de mardi soir, un joueur prenait largement le dessus sur tous les autres aux yeux des journalistes du monde entier, Kylian Mbappé. Le jeune prodige français a ébloui les spectateurs et les téléspectateurs par son match XXL. Principal danger du PSG, il s'est créé les meilleures situations, provoquant sans cesse du danger. Enfin, à la dernière minute, son magnifique but a fini de convaincre les derniers sceptiques de son talent. A l'image de ses dernières semaines, le jeune homme de 23 ans a été inarrêtable et semble toujours plus fort.

Jérôme Alonzo ne trouve aucun défaut dans ce Mbappé

Après sa performance de mardi bien au-dessus des autres joueurs présents sur le terrain, dont certains font figure de cadors sur la planète football, la question évidente est arrivée à l'esprit de tous. Kylian Mbappé est-il actuellement le meilleur joueur du monde ? Les partisans du oui sont plus nombreux qu'avant et leurs adversaires ont de moins en moins d'arguments à leur opposer. C'est en tout cas l'avis de Jérôme Alonzo.

⭐️ Mbappé : est-il le meilleur joueur du monde ?



Jérôme Alonzo : "Il est injouable parce qu'il sait tout faire" #EDG pic.twitter.com/NlVXFc7jxC — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) February 16, 2022

Pour l'ancien gardien du PSG, avec sa palette toujours plus complète et son niveau dans les gros matches, Kylian Mbappé commence à ressembler au profil type du joueur parfait. « Kylian Mbappé depuis l’après-Euro est très bon, très souvent. Il a progressé, il a une palette qui est incroyable maintenant. Avant pour protéger l’appel à la profondeur, tu savais que Mbappé on aurait du mal sur 40 mètres. Mais, maintenant non seulement il frappe, il est bon dans les petits espaces, sur 15 mètres il arrive à enfumer trois mecs et au corps à corps avec le gardien il arrive à la mettre encore. Il ne l’avait pas ça avant. Sa panoplie, pour le défendre, elle est devenue injouable. Il est injouable parce qu’il sait tout faire », a-t-il indiqué dans l'Equipe de Greg. Au vu de son niveau stratosphérique, celui qui est de plus en plus le meilleur au monde en ce moment va clairement faire le bonheur de son club en juillet prochain, le PSG ou le Real Madrid.