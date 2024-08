Kylian Mbappé, c'est le mariage du siècle ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

La saison en clubs va être plus ou moins lancée officiellement mercredi soir. A Varsovie, le Real Madrid défie l'Atalanta pour la Supercoupe d'Europe 2024. Un match particulier, non pas pour le trophée mis en jeu, mais pour la première de Kylian Mbappé au Real.

Avec la somme considérable de matchs annuels, la Supercoupe d'Europe n'est pas vraiment la priorité des passionnés de football. Cependant, l'édition 2024 aura un goût particulier. Disputée à Varsovie en Pologne, elle verra le Real Madrid (vainqueur de la Ligue des champions) défier l'Atalanta Bergame (vainqueur de la Ligue Europa). Une affiche inédite dans cette compétition avec une belle opposition de style. Mais, le véritable évènement de cette rencontre sera Kylian Mbappé. Le Français disputera son premier match sous les couleurs du Real Madrid mercredi soir.

La première de Mbappé très attendue

L'attente sera très importante chez les socios du Real Madrid, lesquels voulaient la venue de Mbappé depuis plusieurs années. Cependant, selon Dave Appadoo, les débuts de Kylian Mbappé sont attendus partout dans le monde. Le journaliste de France Football n'y est pas allé de main morte dans L'Equipe du Soir. Pour lui, c'est véritablement l'évènement de l'été sur la planète football.

🇫🇷 "Dans ce début de saison, c'est l'évènement mondial!"



Dave Appadoo, à la veille des débuts de @KMbappe avec le Real Madrid.#EDS pic.twitter.com/7CMB3VC2Mc — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) August 13, 2024

« Le mariage de la plus grande marque du foot mondial qu’est le Real Madrid et de la marque individuelle la plus incroyable du moment, Kylian Mbappé. On avait vu la présentation, elle était dingue. Des gens étaient venus du Mexique pour voir ça. Nous, on a eu Mbappé pendant 7 ans et on le prend pour acquis. […] Mais, il suffit qu’il prenne un peu de distance pour se dire : « Attends, le monde nous l’envie ». Le monde entier n’a d’yeux que pour lui. Et effectivement dans ce début de saison, ça va être l’évènement mondial », a t-il lâché. Si tel est le cas, Canal+, le diffuseur de la rencontre ainsi que de toutes les coupes d'Europe en France, peut se frotter les mains.