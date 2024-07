Kylian Mbappé fonce aux USA pour un défi fou

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Enfin les vacances pour Kylian Mbappé, qui rejoint les Etats-Unis et va couper deux semaines avant de tout faire pour être prêt pour le premier trophée de la saison avec le Real Madrid.

La France et Kylian Mbappé étaient très attendus à l’Euro, mais ils ont déçu à tous les niveaux. Si l’élimination en demi-finale face à l’Espagne n’a rien de déshonorant, le jeu pratiqué, l’absence de buts et le rendement famélique de Kylian Mbappé n’ont pas permis de répondre aux ambitions légitimes de ce groupe pétri de talents, et dont les joueurs évoluent dans les plus grands clubs au monde. Les Bleus ont failli, et avec son degré d’exigence très élevé, le capitaine tricolore ne peut pas être satisfait de sa prestation dans cette compétition. Blessé au dos avant l’Euro, gravement touché au nez dès le premier match, Mbappé a traversé les matchs en Allemagne tel un fantôme, à peine reconnaissable par rapport à son niveau en 2022. Selon sa mère Fayza Lamari, son fils était au bout du rouleau après une saison épuisante nerveusement et physiquement avec le PSG, entre un conflit contractuel, une mise sur le banc au printemps, et une préparation tronquée.

Mbappé de retour le 6 août

Mais depuis, Kylian Mbappé a retrouvé un sourire qu’il ne quitte depuis qu’il a été présenté au public du Real Madrid cette semaine. D’autant que les médecins du club espagnol lui ont assuré qu’une opération au nez n’était pas nécessaire, ce qui devrait lui permettre d’éviter des complications à ce niveau. Place désormais aux vacances, et le joueur tout juste parti du PSG va rejoindre les Etats-Unis. Non pas avec le groupe madrilène, qui part en tournée là-bas pour disputer des matchs de prestige contre le Milan AC, le FC Barcelone et Chelsea fin juillet et début aout. Mais pour simplement profiter d’un pays qu’il apprécie et où il est aussi très reconnu.

Sa reprise est prévue pour le 6 août, quand le Real Madrid reviendra de sa tournée américaine, une semaine avant la SuperCoupe d’Europe contre l’Atalanta Bergame à Varsovie. Kylian Mbappé peut-il être directement dans le groupe en 8 jours après tous ses problèmes récents et pour ne pas le brûler dans une nouvelle longue saison ? Carlo Ancelotti et le staff médical du Real auront le dernier mot, mais le Français est bien capable de faire comme l’été dernier, où il s’était préparé secrètement dans le Vaucluse avec sa famille pendant quelques jours avant de reprendre au PSG. Pour ce nouveau défi dans sa carrière, le kid de Bondy est bien capable de passer des vacances studieuses au niveau physique, même si son corps semble lui demander une pause au moment de repartir sur un nouveau challenge de taille.