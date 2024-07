Kylian Mbappé achète un club de Ligue 2 ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé est bien plus qu'un simple joueur de football. A 25 ans, il s'apprête à faire une entrée remarquée au... SM Caen en tant qu'actionnaire majoritaire.

Kylian Mbappé a récemment réalisé son rêve en signant au Real Madrid. L'attaquant français de 25 ans sera logiquement attendu au tournant par les fans et observateurs du club espagnol. Surtout que ses récentes performances n'ont pas de quoi vraiment rassurer. Mais Mbappé va repartir sur un nouveau cycle, avec plein de rêves en tête, dont la Ligue des champions et le Ballon d'Or font partie. Aussi, l'ancien joueur du PSG va continuer de développer sa marque et son image. Et il prépare déjà ses arrières puisqu'il va prochainement rejoindre... le SM Caen.

Mbappé et Caen, ça ne date pas d'hier

Selon les informations du Parisien, Mbappé va en effet devenir, à seulement 25 ans, « l’un des plus jeunes propriétaires de club professionnel de football en Europe ». Pour débarquer dans le club normand en tant qu'actionnaire majoritaire, Mbappé a apparemment déboursé un peu moins de 20 millions d'euros. Il sera propriétaire de Caen avec Pierre-Antoine Capton, qui restera président du conseil de surveillance et qui détient le reste du capital. A noter que Kylian Mbappé va aussi racheter une partie des dettes du club affirme le quotidien francilien.

La star du Real Madrid prend la relève d'Oaktree, fonds d’investissement américain qui détenait 80 % des actions du SM Caen. Mbappé ne débarque pas à Caen par hasard puisque ce club a une saveur particulière pour lui. Avant de rejoindre Monaco en 2013, il était tout proche d'intégrer l'écurie normande. Si Caen pourra profiter d'un joli coup de projecteur avec l'arrivée de Kylian Mbappé, ce ne sera cependant pas l'ère des folies. Toujours d'après Le Parisien, la présidence sera confiée à Ziad Hammoud, DG de la société d’images de Kylian Mbappé et ancien de BeIN Sports. Caen veut continuer de compter sur « sa formation, la jeunesse et l’esprit de famille ». Et pas forcément tout exploser au mercato pour viser des choses déraisonnables.