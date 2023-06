Kylian Mbappé accusé, il plombe le PSG

Dans : Kylian Mbappé.

Par Adrien Barbet

Le PSG se cherche un nouvel entraîneur, mais le club de la capitale a été précipité dans la tourmente avec la décision de Kylian Mbappé d'envoyer une lettre au club de la capitale pour annoncer sa décision de ne pas prolonger. La communication du Français passe mal.

Depuis cette fameuse lettre envoyée par Kylian Mbappé pour expliquer son souhait de ne pas rester plus loin qu'en 2024 au PSG, c'est la grande stupeur. Dans un communiqué à l'AFP, le champion du monde a bien expliqué que cette décision datait de juillet 2022 et qu'il n'a fait que confirmer son souhait à sa direction récemment alors que le mercato estival va bientôt ouvrir ses portes. Une communication qui semble créer un fossé entre Mbappé et le PSG. Le Français a été vivement critiqué suite à sa déclaration. Notamment par le journaliste de Canal+ et RMC Najim Medini qui lui reproche de créer volontairement des polémiques. « C’est fort. Il envoie délibérément une lettre au club et aux médias pour dire qu’il ne prolongera pas au-delà de 2024 et derrière il se plaint des polémiques sur son départ. Il met volontairement le feu et derrière il appelle les pompiers » a déclaré le journaliste de l'émission le Club des 5 sur son compte Twitter.

La communication polémique de Mbappé fait débat

MENSONGES…❌

En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. https://t.co/QTsoBQvZKU — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 13, 2023

Cette réaction d'agacement envers Kylian Mbappé a vraisemblablement été partagée par de nombreuses personnes, dont Walid Acherchour qui est énervé par le comportement de l'ancien Monégasque. « Il faut que ça s'arrête (...) Parce que Kylian Mbappé, le nombre de manque de respect qu'il a au Paris Saint-Germain par sa communication sont beaucoup trop fréquents. À un moment donné, quand tu es trop gros, tu dois partir. Ils vont vivre un été catastrophique. Ce joueur-là est un problème beaucoup trop gros à gérer pour le PSG » estime le journaliste de Winamax FC qui n'apprécie pas du tout la communication de Kylian Mbappé.

Le Kid de Bondy semble en effet avoir perdu pas mal de monde avec sa prise de position. En annonçant qu'il ne comptait pas prolonger, il force le PSG à envisager un départ cet été, ce qui serait sa volonté première selon Le Parisien. Mais ensuite, en communiquant sur les réseaux sociaux pour expliquer qu'il souhaite aller au bout de son contrat, l'attaquant tricolore ne trompe pas grand monde, assurant qu'il ne comptait surtout pas partir de Paris. Dans ce cas-là, pourquoi envoyer une lettre aux médias pour confirmer au PSG un message qu'il avait déjà envoyé par le passé ? Difficile d'y voir clair et la fracture risque de se faire sentir à la reprise avec les supporters. Le joueur de 24 ans risque donc fortement de partir cet été si Paris souhaite récupérer de l'argent grâce à son transfert. L'histoire entre Mbappé et le PSG vire au cauchemar. Un transfert au Real Madrid n'a jamais été aussi proche pour le meilleur buteur de l'histoire de Paris qui paye une communication beaucoup moins claire et logique que cela n'était le cas par le passé.