LdC ‍: Le Milan AC plonge le Real dans la crise

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

A domicile face au Milan AC dans un match de prestige, le Real Madrid avait l’occasion d’effacer sa claque reçue contre le FC Barcelone dans le Clasico. Ce ne fut absolument pas le cas, avec un récital du Milan AC face à un champion d’Espagne méconnaissable. En dehors d’un pénalty provoqué et transformé par Vinicius, les Madrilènes n’ont pas trouvé les armes pour inquiéter des Milanais qui se sont régalés à l’image du but de l’ancien merengue Alvaro Morata. Au final, les Italiens s’imposent 3-1 et provoquent une nouvelle défaite pour le Real, qui n’arrive pas à trouver la bonne carburation cette saison. Avec six points en quatre matchs, le Real Madrid se retrouve en tout cas dans le ventre mou de cette saison régulière, et bien loin du Top8.

Le Real n’est toutefois pas le seul grand d’Europe en difficulté dans cette soirée, puisque Manchester City, certes toujours très amoindri par les blessures, a explosé en vol en perdant 4-1 face au Sporting Portugal, avec notamment un triplé de l’inévitable suédoise Viktor Gyokeres. C’est Liverpool, avec 12 points sur 12, qui est en tête du classement devant la formation du Sporting et Monaco.