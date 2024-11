Kylian Mbappé dégoûté par Deschamps, « ‍il va y avoir des balles perdues ‍»

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Deuxième rassemblement consécutif sans Kylian Mbappé à Clairefontaine, et cette fois-ci, c'est un choix de Didier Deschamps. La guerre est proche entre les deux hommes.

La descente peut être brutale avec Didier Deschamps. Le sélectionneur national, loué pour sa capacité à aller chercher des résultats avec l’équipe de France depuis 10 ans, ne parvient pas réellement à conserver les meilleures relations avec ses anciens chouchous. Olivier Giroud est parti par la petite porte avec deux dernières années très compliquées, et Antoine Griezmann a lui claqué cette porte en plein mois de septembre en raison de relations sulfureuses avec son sélectionneur. Le changement de statut va aussi concerner Kylian Mbappé, qui est entré dans une phase très bizarre de sa carrière internationale.

« Deschamps est passé pour un crétin »

Peu désireux de venir en septembre, il avait joué en trainant des pieds et avec quelques déclarations fracassantes. Il a prétexté une blessure pour zapper le rassemblement d’octobre tout en se permettant de jouer trois jours plus tard. Et en novembre, c’est Didier Deschamps qui a bien expliqué qu’il avait décidé de ne pas prendre son capitaine. Une véritable vengeance selon Daniel Riolo, qui revient sur le déroulement des choses, et assure surtout qu’absolument rien n’est terminé dans cette petite guerre qui s’installe entre les deux hommes forts des Bleus.

« Je maintiens à 1000 % que Deschamps lui fait payer le coup d’avant, quand Mbappé dit je suis blessé et qu’il joue trois jours après avec le Real. Ça l’a fait passer pour un crétin et derrière il ne pouvait pas laisser passer ça en terme humain, et je le comprends. Il l’a donc écarté, et comme les relations étaient pas top, je ne suis pas sûr que Mbappé digère cet épisode. C’est assimilé à une forme de punition. Il n’est pas exclu que Mbappé ne vienne pas la prochaine fois et que cette histoire tourne au vinaigre. Je pense qu’on ne va pas en rester là, à ce coup de règle sur les doigts. On verra ce qu’il va se passer au mois de mars, mais d’ici là il va y avoir des balles perdues à droite et à gauche et je pense que la situation peut s’envenimer. Rien n’exclut qu’il y ait des grabuges et qu’il y ait une déclaration disant qu’il ne va pas revenir pour l’instant », a lancé le consultant de RMC, persuadé que si Mbappé se tait actuellement c’est aussi en raison de sa forme médiocre avec le Real Madrid. Mais qu’en cas de bonne phase ou de contestation un peu plus vive de Didier Deschamps en équipe de France, une déclaration bien sentie dans les médias n’est pas à exclure.