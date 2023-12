Mbappé à Arsenal, ce n'est pas passé loin

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Formé à l’AS Monaco puis transféré au PSG en 2017, Kylian Mbappé est aujourd’hui le joueur le plus courtisé de la planète. Mais sa carrière aurait pu prendre un tournant bien différent il y a quelques années.

En 2016, Kylian Mbappé a frôlé une signature… en Premier League. En pleines négociations de contrat avec l’AS Monaco, l’international français a reçu une offre en provenance d’Arsenal. A cette époque, l’international tricolore n’était pas encore majeur et pourtant, il affolait déjà le marché des transferts. Le Real Madrid avait également tenté une offensive… en vain. Dans des propos relayés par Goal, Gilles Grimandi, époque des Gunners à cette époque, a raconté comment il avait tenté de faire venir Kylian Mbappé dans la capitale anglaise. Le timing n’était pas bon à l’époque pour Arsenal, qui venait d’enchainer plusieurs mauvais résultats et qui n’était donc pas en position de force pour convaincre « KM7 », lequel était resté à Monaco. La suite est connue de tous avec une signature au Paris Saint-Germain en 2017 pour 180 millions d’euros et un statut aujourd’hui de meilleur joueur français et de meilleur buteur du club parisien.

« Je ne sais pas si Kylian Mbappé est une cible réaliste pour Arsenal, même si le club gagne la Premier League et réalise une bonne saison en Europe. Nous avons essayé de le convaincre auparavant, en 2016. Nous avons rencontré ses parents à Londres qui sont venus sur le terrain d’entraînement et avec Arsène [Wenger, alors manager] et Richard Law [alors responsable des transferts], nous avons voyagé pour rencontrer Kylian dans le sud de la France » raconte l’ancien recruteur d’Arsenal, qui regrette encore de ne pas avoir réussi à convaincre le clan Mbappé, avant de poursuivre dans son récit.

Arsenal n'était pas loin de convaincre Kylian Mbappé

« Nous avons essayé de le convaincre, mais je ne pense pas que ce soit le meilleur moment pour nous… Cette rencontre a eu lieu le lendemain de notre défaite à domicile contre Swansea en championnat, qui faisait suite à une défaite à Old Trafford. Je me souviens que nous avions un gros match à l’extérieur trois jours plus tard contre Tottenham, le moment n’était donc pas idéal. Nous avons essayé, et je ne pense vraiment pas que nous étions loin de l’avoir, mais il a décliné le projet et a signé un nouveau contrat avec Monaco. Je dirais que c’est probablement la plus grande déception de mes 15 années en tant que recruteur à Arsenal, de ne pas avoir convaincu Kylian Mbappé de signer pour le club » a raconté Gilles Grimandi. De quoi donner de sacrés regrets aux supporters d’Arsenal, qui auraient pu compter un digne héritier de Thierry Henry dans leurs rangs en la personne de Kylian Mbappé.