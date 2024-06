Jackpot pour Mbappé, Madrid lui versera 77,5ME par an ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Contrairement à ce qui avait été annoncé par différents médias espagnols, le Real Madrid va bien faire un énorme effort financier pour recruter Kylian Mbappé. Ce dernier vient de retirer les mentions PSG dans ses biographies sur les réseaux sociaux.

Depuis des mois, les relais du Real Madrid dans la presse espagnole font passer le message que Florentino Perez n'a rien lâché au clan Mbappé pour convaincre le numéro 7 du Paris Saint-Germain de rejoindre librement les Merengue lors de ce mercato. L'institution est au-dessus de n'importe quel joueur répétaient plusieurs journalistes madrilènes, sauf qu'à quelques heures de l'officialisation de la signature de Kylian Mbappé, Tancredi Palmeri, éminent spécialiste italien du mercato, révèle que le Real Madrid a accepté de céder aux exigences financières de l'attaquant français de 25 ans et les chiffres donnent le vertige.

EL SALARIO DE MBAPPÉ SERÁ 57.5m€ POR AÑO EN EL REAL MADRUD.



MAS UNA PRIMA A LA FIRMA DE 100m€.



LA CUAL DIVIDIDA POR LOS 5 AÑOS DE CONTRATO, LLEVA EL SALARIO A 77.5m€ POR AÑO.



ES EL SEGUNDO MAIOR SALARIO DE LA HISTORIA DE ESPAÑA TRAS EL ÚLTIMO DE MESSI DE 88m€ EN BARCELONA — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) June 3, 2024

« Le salaire de Mbappé sera de 57,7 millions d’euros par an au Real Madrid, plus un bonus à la signature de 100 millions d’euros. Ce bonus, divisé par les cinq années de contrat, portera le salaire de Kylian Mbappé à 77,5 millions d’euros par an. C’est le deuxième salaire le plus élevé de l’histoire de l’Espagne après les 88 millions d’euros que Lionel Messi touchait au Barça », dévoile notre confrère italien. Autrement dit, en signant au Real Madrid, Kylian Mbappé va gagner un petit peu moins qu'au Paris Saint-Germain, mais le sacrifice ne sera pas aussi élevé que certains voulaient le faire croire. En attendant, le community manager du joueur français vient de retirer toutes les mentions PSG dans les biographies de Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux.