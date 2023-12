Elise Lucet accoste Kylian Mbappé, c'est pour la bonne cause

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé dans le viseur d'Envoyé Spécial, l'émission va paraitre prochainement mais ce sera pour mettre en valeur l'implication de l'attaquant du PSG dans différentes oeuvres pour le bien des enfants.

Elise Lucet et Kylian Mbappé sont apparus ensemble sur les réseaux sociaux afin de faire la promotion d’un prochain numéro d’Envoyé Spécial. D’habitude, quand des hommes influents de ce monde se retrouvent face à la journaliste de France Télévisions, ce n’est pas spécialement bon signe pour leur carrière. Cette publication a en effet fait lever quelques sourcils, mais le ton très détendu laissait déjà entendre que cet Envoyé Spécial qui sera diffusé au mois de janvier va permettre de parler positivement de l’attaquant du PSG. Il ne sera pas question de son avenir sportif, de sa saison à Paris ou de l’Euro ou encore des JO à venir en 2024, mais plutôt de son implication dans ses projets associatifs.

⚽🏆 On n’a pas pu garder le secret : @KMbappe dans #EnvoyéSpécial en janvier au côté d’@EliseLucet !



On prépare nos plus beaux crampons pour l'occasion et on se retrouve à la rentrée.



📺Pour le replay c’est ici ⏯ https://t.co/JujHnyB7By #EnvoyéSpécial pic.twitter.com/Xf2DwTMiU0 — Envoyé spécial (@EnvoyeSpecial) December 14, 2023

Le Parisien s’est penché sur le contenu de l’émission qui paraîtra dans un mois, et cette émission sera le fruit d’une longue collaboration, puisque les équipes d’Envoyé Spécial ont accompagnée Kylian Mbappé pendant plus d’un an à l’occasion de ses passages dans les associations qu’il parraine et soutient. Outre ces moments de vie et l’explication de ce qui motive le footballeur à rendre un peu de bonheur aux personnes en difficulté, le champion du monde 2018 va évoquer ses engagements dans le sport et ses aides qui sont souvent dirigées vers les enfants, qu’il soient handicapés, en difficulté, ou de milieux défavorisés. Une émission qui sera donc bien cadrée autour de cette activité de Kylian Mbappé, et permettra de se rendre de tout ce que peut faire le joueur du PSG quand il a un peu de temps libre. Une émission positive donc, qui explique aussi la complicité vue avec Elise Lucet lors du petit « teaser » délivré cette semaine.