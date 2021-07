EdF : Mbappé s’est pris une leçon avoue Pogba

Dans : Kylian Mbappé.

Il faut toujours trouver un coupable et la France n’échappe pas à la règle après l’élimination de l’Euro. C’est souvent le sélectionneur qui paye, mais dans l’hexagone, la cote de Kylian Mbappé s’est littéralement écroulée en quelques jours.

Arrivé comme le chef de file des Bleus, l’attaquant du PSG n’a pas réussi à trouver le chemin des filets, et a en plus manqué le tir au but décisif qui a précipité l’élimination des Bleus. En plus de cela, il a trop rarement réussi à prendre le meilleur sur ses adversaires directs, avec moins de 50 % de dribbles réussis sur l’Euro. Rien n’a fonctionné donc, et voilà Kylian Mbappé passé de chouchou à coupable idéal, même si ce n’est vraiment pas nouveau de constater que dans le football, la bascule entre l’amour et la haine peut se faire en très peu de temps : Maxime Bossis, David Ginola, Reynald Pedros ou David Trezeguet en savent quelque chose. Mais pour le compatriote de Mbappé Paul Pogba, il faut savoir reconnaitre quand le niveau demandé n’a pas été atteint, et cela doit désormais servir pour plus tard à un joueur qui est encore très jeune à 22 ans.

« Quand vous avez de grands joueurs, vous espérez de grandes choses. Tout le monde l'attend, tout le monde attend de le voir marquer cinq buts, être meilleur buteur de l'Euro. Mais il s'est créé des occasions, il a fait son travail, il a tout donné, il a donné son âme sur le terrain. C'est le plus important. C'est un grand joueur. C'est aussi une leçon pour lui, il va grandir et il va revenir. Il n'y a pas de coupable, on est tous dans le même bateau. Le football est comme ça, parfois magnifique, parfois cruel. Il faut l'accepter, réfléchir. On apprend et on reviendra plus forts », a livré le milieu de terrain de Manchester United dans une apparition remarquée sur l’émission espagnole El Chiringuito, où son frère intervient régulièrement.