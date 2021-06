Peno raté par Mbappé, Bossis envoie l'addition

Dans : Equipe de France.

Bien avant les titres de 1998 et 2018, la France a longtemps couru après une première couronne. Et en 1982, les Bleus pensaient pouvoir y parvenir. Mais un légendaire match contre la RFA a vu les Tricolores se faire sortir après les tirs au but. Tout comme Mbappé, Bossis avait raté son penalty.

39 ans après la demi-finale du Mondial entre la France et la RFA, ceux qui ont suivi en direct cette rencontre s’en souviennent encore. Alors qu’ils menaient 3-1, les Bleus de Platini avaient craqué et avaient été éliminés aux tirs au but. Le scénario ressemble à celui de France-Suisse, même si du côté de Séville l’arbitre avait clairement favorisé l’Allemagne en laissant impunie l’agression sauvage de Schumacher. Pour en revenir au résultat final, c’est Maxime Bossis, alors défenseur de Nantes, qui avait échoué face au portier allemand. Et répondant à 20 Minutes sur l’impact qu’a eu cet échec, Bossis avoue qu’il souhaite bien du courage à Kylian Mbappé pour oublier son échec contre la Suisse.

Et le grand Max d’en dire plus. « C’est un sentiment de culpabilité énorme de voir que notre tir au but manqué élimine notre équipe. C’est le ciel qui nous tombe sur la tête. Moi, à l’inverse de Kylian, je n’étais pas dans les cinq premiers tireurs. C’est la seule différence. Mais sinon, c’est vrai que ce France-Suisse ressemble à France-Allemagne, on menait aussi 3-1. Après l’échec, le sentiment de culpabilité ne disparaît pas comme ça. C’est un vrai traumatisme. Les partenaires ont beau vous consoler (…) Moi, 39 ans après, on me parle toutes les semaines de France-Allemagne, et pratiquement à chaque fois de mon tir au but loupé ! On s’en remet. J’ai été champion derrière avec Nantes. Dans le jeu, il n’y avait pas de souci pour moi, mais, en revanche, je n’ai jamais retiré un penalty derrière. Jamais. C’est le seul traumatisme que j’ai eu. Les coachs ne me le proposaient pas de toute façon », explique Maxime Bossis, dont l’image est liée à cet échec face à l’Allemagne, malgré une somptueuse carrière.