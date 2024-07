Caen rêve d'un coup de folie avec l'effet Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Sur le point de racheter le SM Caen, Kylian Mbappé doit désormais décider ce qu'il va faire du club normand, coincé en Ligue 2 depuis 5 ans.

A 25 ans, Kylian Mbappé est déjà connu pour ses qualités de footballeur hors-pair, mais aussi pour sa faculté à bien gérer le business généré par son talent. Il va passer dans un nouveau monde en devenant un investisseur majoritaire dans un club de football, puisque sa prise de pouvoir au SM Caen est désormais imminente. Avec son fonds d’investissement, Coalition Capital, il va récupérer 80 % des parts du club normand, laissant les 20 % au propriétaire actuelle Pierre-Antoine Capton. Pour le moment, comme le souligne L’Equipe, absolument rien n’a filtré sur les contours de ce nouveau projet, si ce n’est le changement de présidence avec le départ d’Olivier Pickeu pour y installer Ziad Hammond, directeur de la société d’image de Kylian Mbappé. La présence prochaine de Kylian Mbappé, en dehors de l’éventuelle officialisation où il sera représenté par des membres de son clan ou de sa famille, n’est pas prévue, y compris pour le premier match de la saison à d’Ornano, le 17 août prochain.

Un mercato accéléré grâce à Mbappé ?

Victoire 3-1 contre Caen 🔴🔵 pic.twitter.com/BQkZ3pmXCS — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 20, 2017

Il ne devrait pas y avoir de grosses surprises donc mais les supporters de Malherbe se prennent à rêver d’un retour en Ligue 1 et d’une ambition réapparue, alors que le mercato est bien calme. Selon Ouest-France, cette annonce désormais imminente pourrait donner le coup de fouet nécessaire aux investissements pour le mercato et les prochains jours pourraient être agités. De quoi renforcer une équipe toujours dirigée par Nicolas Seube, et qui n’est pas passée loin des barrages et d’une éventuelle montée la saison dernière, en terminant 6e. Si le mois d’août permettait d’amener des renforts de qualité, alors le SM Caen version Mbappé pourrait se retrouver parmi les prétendants à la remontée, eux qui n’ont plus connu l’élite depuis 2019.