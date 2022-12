Portugal : Cristiano Ronaldo se fixe un objectif dingue

Dans : Mondial 2022.

Par Corentin Facy

En larmes après l’élimination du Portugal en quart de finale de la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo n’a toutefois pas fait une croix sur la Seleçao.

Sur le banc à la surprise générale contre la Suisse en huitièmes de finale du Mondial, Cristiano Ronaldo était de nouveau remplaçant pour défier le Maroc en quarts. Son entrée en jeu n’a pas permis au Portugal d’éviter une élimination surprise contre le futur adversaire de l’Equipe de France. En larmes après la défaite de sa sélection, Cristiano Ronaldo a laissé planer un gros doute sur sa retraite internationale en avouant que son rêve ultime de remporter la Coupe du monde avec le Portugal s’était définitivement envolé. Mais selon les informations du Correio da Manhã, CR7 n’a pas l’intention de raccrocher les crampons en sélection. En effet, le média affirme que le capitaine portugais estime pouvoir être encore utile à son équipe nationale, au moins jusqu’à l’Euro 2024.

CR7 refuse de prendre sa retraite internationale

Alors que Fernando Santos a de grandes chances de quitter son poste de sélectionneur du Portugal, Cristiano Ronaldo a de son côté l’intention de poursuivre avec la Seleçao et n’envisage donc pas de prendre sa retraite internationale. Il s’agit maintenant de savoir si le futur sélectionneur, dont l’identité est un mystère pour le moment, sera dans l’optique de faire de Cristiano Ronaldo un joueur majeur à l’avenir. La question peut légitimement se poser alors qu’Erik Ten Hag l’a relégué sur le banc à Manchester United et que Fernando Santos en a fait de même à partir des huitièmes de finale de la Coupe du monde. Quoi qu’il en soit, tant qu’il joue au plus haut niveau, Cristiano Ronaldo aura l’ambition de jouer avec sa sélection et n'a donc pas l’intention de raccrocher. Reste qu’à court terme, l’urgence pour CR7 est de trouver un nouveau club car en plein Mondial, la star de 37 ans a résilié son contrat avec Manchester United.